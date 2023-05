Tesoro Multiutility: pioggia di milioni a Firenze, Prato e Pistoia. Cda: valzer di poltrone

Firenze, 27 maggio 2023 – Da Alia, capofila della nuova Multiutility Toscana, un tesoro di milioni ai Comuni grazie a un sontuoso dividendo: Firenze incasserà oltre 10 milioni e 400mila euro, Prato 5 milioni e spiccioli, Pistoia un milione e mezzo, Scandicci e Sesto oltre un milione, Empoli 961mila euro.

Ieri l’assemblea degli azionisti di Alia Servizi Ambientali SpA (Gruppo Multiutility Toscana) ha approvato, a larga maggioranza, il bilancio del gruppo per l’esercizio 2022 che presenta un utile netto di 22,4 milioni di euro (con una variazione del 125,8% sull’anno precedente).

Su proposta del Consiglio di amministrazione, l’assemblea ha deliberato di distribuire 28 milioni di euro agli azionisti. L’assemblea è stata riconvocata per il prossimo 12 giugno, per provvedere al rinnovo del Cda.

Nel nuovo consiglio di amministrazione dovrebbero rimanere 11 le poltrone. Una certezza predomina sulle nomine: Alberto Irace sarà confermato amministratore delegato, la presidenza dovrebbe andare a Firenze e quindi dovrebbe essere il nuovo ruolo rivestito da Lorenzo Perra, attuale presidente di Publiacqua, confermatissimo tra i consiglieri Nicola Perini, già amministratore unico di Consiag così come Francesca Panchetti. Sono previste alcune uscite.

La Multiutility Toscana inoltre nelle prossime settimane è chiamata ad esprimere i propri rappresentanti in società partecipate di particolare rilievo come Estra e appunto Publiacqua.

Nel gennaio scorso fu sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione tra Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana (l’ambito pubblico di Pubbliacqua), che ha dato vita formalmente al colosso toscano dei servizi pubblici locali (ambiente e rifiuti, ciclo idrico integrato ed energia). La nuova società è costituita dai Comuni di Firenze (37,1%), Prato (18,1%), Pistoia (5,54%) Empoli (3,4%) e altri Comuni toscani (con un complessivo 35,9%).

Il cronoprogramma della multiutility prevede l’apertura al mercato azionario nel 2024. Il tema quotazione, approvato e contenuto nello Statuto, ha animato il dibattito in Toscana con sindacati e Comuni protagonisti (particolamente critica la posizione di Quarrata, confronto acceso nella amministrazioni che sono andate al voto nella tornata primaverile). Tuttora la multiutility detiene circa il 40% delle quote di Estra, il 58% di Publiacqua, il 19% di Acque Spa ed il 31% di Toscana Energia.

I numeri messi sul tavolo ieri con l’approvazione del bilancio parlano di una società in salute: l’ Ebitda (indicatore che valuta il profitto di un’impresa, escluse le imposte, gli ammortamenti, i deprezzamenti e gli interessi aziendali) è di 65,4 euro/Mln (in crescita del 52,9% rispetto al 2021). Gli investimenti volano come il valore dell’asset concessorio, solidissima la posizione finanziaria. La geografia della Multiutility potrebbe allargarsi: Arezzo ha fatto aperture, Siena aspetta il voto come Massa, frenate e dubbi da Pisa.