Terremoto in Marocco, in ansia la comunità marocchina in Toscana

Firenze, 9 settembre 2023 – Ansia anche in Toscana per le notizie che arrivano dal Marocco, con il terremoto che nella tarda serata di venerdì 8 settembre ha provocato vittime e danni in una zona non lontana dalla capitale Marrakech. Il bilancio parla al momento di oltre seicento morti e di almeno trecento feriti. La comunità marocchina in Toscana è particolarmente vasta.

Scene di distruzione a Marrakesh

Sono 28mila, secondo l’ultimo censimento del 2022, i migranti dal Marocco che vivono in tutta la regione, distribuiti nelle varie province (la maggior parte a Firenze e Lucca). In queste ore stanno mettendosi in contatto con i parenti in Marocco per aggiornamenti sulla situazione.

Un rapporto stretto quello tra il Marocco e la Toscana, con diversi accordi commerciali e di collaobrazione che si sono succeduti negli ultimi anni. Non ultimo, a consolidare questo rapporto, c’è lo scambio, ormai ampiamente consolidato, con il popolo Saharawi e i tanti minori che durante l’estate vengono ospitati in Toscana.

E c’è un numero da contattare per le informazioni. Ecco il tweet del Ministero degli Esteri: «A seguito del terremoto nell'area dell'Atlante, #Farnesina, con ItalyinMorocco e ItalyinCasa, monitorano la situazione e sono in contatto con le autorità locali. Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare Unità di Crisi al numero +39 06 36225».