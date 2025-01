Terranuova: modifiche temporanee alla regolamentazione della circolazione veicolare in via Ponte Mocarini dal 15 al 17 gennaio

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Lavori commissionati dalla Provincia di Arezzo: modifiche temporanee alla regolamentazione della circolazione veicolare in via Ponte Mocarini dal 15 al 17 gennaio

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione, da parte della Provincia di Arezzo, in via Ponte Mocarini sono previste modifiche temporanee alla regolamentazione della circolazione veicolare.

In particolare, mercoledì 15 gennaio 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00, sarà disposto un restringimento di carreggiata e verrà attuato un senso unico alternato regolamentato da semaforo nel tratto di via Ponte Mocarini compreso tra via Olmi e il ponte sul fiume Arno, per lavori di fresatura da svolgersi in orario diurno.

Nei giorni successivi, giovedì 16 gennaio e venerdì 17 gennaio 2025, dalle ore 20:00 alle 24:00, sempre nel medesimo tratto, verrà effettuato un nuovo restringimento di carreggiata e il senso unico alternato, regolato anch'esso da semaforo, per i lavori di asfaltatura, che possono essere effettuati anche in orario serale e notturno.

Per limitare l’impatto sul traffico, gli orari di intervento sono stati individuati in modo da ridurre le interferenze con le ore di punta (che sono quelle in entrata e in uscita dei lavoratori nelle principali aziende).