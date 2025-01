Arezzo, 17 gennaio 2025 – Terranuova Bracciolini si riconferma “Città che Legge”

Un riconoscimento del Ministero della cultura per promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura

Il Comune di Terranuova Bracciolini è stato riconfermato dal Ministero della Cultura come “Città che Legge”, un titolo che mostra l’impegno costante del nostro territorio nella promozione della lettura e della cultura.

Questo riconoscimento si inserisce nel programma nazionale che premia le amministrazioni locali impegnate a favorire la diffusione della lettura, con particolare attenzione alla realizzazione di attività e progetti che coinvolgono la cittadinanza, le scuole e le biblioteche.

“Accogliamo con orgoglio la conferma di questo riconoscimento – ha detto Sara Grifoni, assessora alla cultura del Comune di Terranuova Bracciolini – che testimonia l’importante lavoro che stiamo facendo insieme a tutta la comunità per rendere la lettura un pilastro della nostra vita quotidiana. Questo è il frutto di una continua collaborazione tra scuole, biblioteche, associazioni e cittadinanza. Per questo ringrazio i gruppi di lettura e le tante persone che quotidianamente frequentano le Fornaci e la biblioteca dei ragazzi. Continueremo ad organizzare letture ad alta voce, laboratori, incontri e presentazioni di libri convinti che la lettura non sia solo un’attività, ma un vero e proprio stile di vita, in grado di arricchire e unire tutti e tutte”.

La qualifica è stata istituita dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani con la volontà di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Grazie alla qualifica di “Città che legge” il Comune ha già beneficiato di un contributo del Centro del libro di 20 mila euro per la realizzazione del progetto Ossigeno.