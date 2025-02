Arezzo, 20 febbraio 2025 – Terminato l'intervento infrastrutturale su Via Trento.

Riaperta la viabilità a Castiglion Fiorentino

Chiusa la prima parte dei lavori dell’intervento denominato “Progetto di rigenerazione degli spazi urbani e qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio” consentendone, così, la riapertura della viabilità. I lavori hanno interessato l’area posta tra Parco Presentini e il Centro Storico del Comune di Castiglion Fiorentino.

"L'intervento realizzato dopo il rifacimento di qualche mese fa del parcheggio su Via dei Bersaglieri tende a riqualificare l'intera area di accesso al paese sempre più fondamentale come area verde per le famiglie, come area per eventi e manifestazioni oltre che come zona di accesso al centro storico e di valorizzazione del centro commerciale naturale" dichiara il Vicesindaco Milighetti

Il progetto, infatti, nel suo insieme ha l’obiettivo sia di rendere fruibile l’area d’intervento anche ai pedoni mediante la riorganizzazione degli spazi, compresi tra il parco giochi e gli impianti sportivi, mettendo in comunicazione il parco e Via Trento che riorganizzare i posti auto sul lato sinistro della strada.

Nel dettaglio, è stato riqualificato il marciapiede esistente sul lato sinistro di Via Trento, mediante l’eliminazione dell’aiuola adiacente alla carreggiata e la creazione di una nuova aiuola sul margine del parco a ridosso della staccionata. Il marciapiede è stato, poi, ampliato nella parte prossima all’angolo nord-ovest del Parco Presentini per diminuire la larghezza della carreggiata attuale e contenere la velocità delle autovetture transitanti in Via Trento. È stato anche realizzato un nuovo marciapiede di collegamento tra Via dei Bersaglieri e Via Trento oltre alla revisione dell’isola pedonale nei pressi dell’edificio Ex Macelli, attraverso la sostituzione della pavimentazione previo rifacimento del sottofondo e la formazione di un’aiuola che perimetra l’albero esistente. È stato, poi, sostituita la pavimentazione e la regolarizzazione del sottofondo, lasciando inalterato il percorso pedonale di collegamento all’interno del Parco Presentini oltre che i corpi illuminanti esistenti con altri a LED e la sostituzione dei pali esistenti con altri di materiale e finitura similare a quelli già presenti nell’area di parcheggio a sud del parco. Rispetto alla situazione precedente sono stati aggiunti anche dei corpi illuminanti per migliorare la sicurezza negli orari notturni dell’attraversamento pedonale di nuova realizzazione oltre che l’illuminazione del campo da calcetto.

"Con la riqualificazione dell'immobile degli ex Macelli, questa area, collegata a valle con Viale Bartolomeo della Gatta, sarà sempre più fondamentale per garantire una adeguata vivibilità degli spazi a ridosso del centro storico" conclude Milighetti