Terapia multisistemica in acqua alla piscina di Foiano

Arezzo, 28 novembre 2023 – La piscina comunale di Foiano della Chiana si arricchisce di un nuovo e importante percorso per le persone con fragilità e disabilità.

“Dopo aver rinnovato la gestione grazie a Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto, dichiarano Elena Bigliazzi assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili e Gabriele Corei assessore alle politiche sociali, è stato messo in piedi un altro grande progetto dedicato ai bambini con disturbi della comunicazione e autismo assieme alla Cooperativa TMA”.

“Si tratta di una terapia, dichiara Daniele Batani istruttore TMA che, usando l'acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione e autismo a una relazione significativa, permette di entrare in contatto con bambini che presentano difficoltà sociali. La terapia, con 25 anni di esperienza e supportata da evidenze scientifiche, è indirizzata a bambini e non solo con disturbi della comunicazione, relazione, autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa. La TMA è multisistemica perché valuta ed interviene sui diversi sistemi funzionali del bambino, ossia sul sistema relazionale, cognitivo, comportamentale, emotivo, senso-motorio e motivazionale.”

“Come Amministrazione comunale, proseguono gli Assessori Bigliazzi e Corei, crediamo profondamente in questi progetti inclusivi per questo abbiamo anche deciso di sostenere le famiglie residenti nel nostro comune e che aderiranno al percorso TMA con un contributo speciale.

In Toscana gli operatori TMA sono 25 e coprono tutte le principali province: Arezzo, Siena, Firenze, Grosseto, Pistoia.