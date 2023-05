Tanti: ecco le date di Tempo Bello 2.0. Per ragazzi con disabilità nessun "limite" di accesso fino a 18 anni

Arezzo, 27 maggio 2023 – Torna “Tempo Bello 2.0” e sono state fissate le date per l'accesso al servizio. In particolare martedì 30 maggio sarà pubblicato l'avviso rivolto agli organizzatori di centri estivi e attività ludico-creative e contestualmente sarà aperto il portale a loro dedicato dal quale potranno essere fatte le richieste di inserimento nell'elenco degli organizzatori per le varie fasce di utenze previste dal bando. L'avviso rivolto alle famiglie sarà invece pubblicato martedì 6 giugno. I requisiti di accesso per la richiesta dei voucher sono i seguenti: età compresa 12/36 mesi e 3/14 anni, residenza nel Comune di Arezzo e attestazione ISEE non superiore all’importo di 35mila euro. La richiesta dei voucher è estesa alle famiglie con figli disabili fino a 18 anni senza limite di ISEE. Click day sarà venerdì 9 giugno, quando a partire dalle 9:30 sarà aperto il portale dedicato alle famiglie. Il link sarà contenuto nell'avviso pubblicato nel sito del Comune di Arezzo. “Il Comune di Arezzo rinnova l'impegno nei confronti delle famiglie nel periodo dell'anno più difficile per armonizzare i tempi di lavoro delle famiglie mettendo a disposizione risorse importanti e adeguate a dare una risposta concreta, con un particolare riguardo per quei genitori con figli disabili: per loro la possibilità di accedere ai voucher senza il limite e dell'ISEE e con la fascia di età estesa ai 18 anni”, commenta il vice sindaco Lucia Tanti. Altra novità riguarda i 19 nidi della città: il Comune di Arezzo ha aderito all'avviso pubblico della Regione Toscana per il progetto regionale dei Nidi Gratis. Le indicazioni riguardanti le modalità di inoltro della domanda sono reperibili sul portale regionale al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis. Le famiglie che hanno i requisiti richiesti, potranno presentare domanda dalle ore 9.00 del 29 maggio fino alle ore 18.00 del 30 giugno esclusivamente online mediante l’accesso al link: https://www.regione.toscana.it/scuola/app-NidiGratis.