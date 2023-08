Tanti e Casi: “Scuola Orciolaia, ultimati i lavori per l'eliminazione definitiva dell'amianto”

Arezzo, 28 agosto 2023 – Completati i lavori per l'eliminazione dell'amianto, già incapsulato precedentemente, alla scuola Orciolaia per un totale di 150mila euro. L'intervento di manutenzione e di bonifica ambientale che ha interessato la pavimentazione ha rispettato i tempi previsti, essendo iniziati i lavori immediatamente dopo la chiusura per le vacanze estive. Adesso, come da protocollo, l'Amministrazione attende i risultati dell'ultima verifica effettuata dall'organo sanitario competente che, dopo le analisi di rito, comunicherà la conclusione della procedura o la definizione di altri passaggi prescrittivi sempre in relazione alle norme in vigore. Nella giornata di domani, martedì 29 agosto, è previsto un incontro tra il vice sindaco Lucia Tanti, l'assessore Alessandro Casi e i genitori dei 130 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia e al nido per illustrare loro gli interventi effettuati e le modalità di rientro. “I tempi corretti nello svolgimento dei lavori e l'avvio già da settimane delle conseguenti verifiche sono stati rispettati, adesso siamo in attesa del via libera come prevede la legge. La scuola è sempre stata sicura ma siamo molto contenti di aver portato avanti questo intervento nel convincimento che l'amianto incapsulato non crea problemi, ma se viene rimosso è molto meglio e sulle scuole non badiamo a spese”, dichiarano il vice sindaco Tanti e l'assessore Casi.