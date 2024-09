Tanti: Buono conciliazione per sostenere le spese educative domiciliari, start up 0-3 per nidi privati, dialogo pubblico con le famiglie

Arezzo, 6 settembre 2024 – “Nel 2015 ci furono tre scelte politiche di forte rottura con il passato: bloccare lo smantellamento del sistema educativo municipale assumendo nuovamente personale educativo- dall'inizio del mandato 123 assunzioni-, investire in edilizia scolastica e nel servizio mensa- 34 milioni di euro- e applicare la tariffa puntuale, superando il sistema delle fasce - ogni famiglia paga in base al proprio singolo isee. Tre passi che hanno rimesso al centro i servizi educativi e oggi arrivano altre tre scelte di fondo che permettono al sistema educativo aretino di centrare a breve l'obiettivo di liste di attesa zero su tutta la fascia 0-6. Obiettivo previsto per il 2026/2027.

Ecco le tre novità. Buono conciliazione 2.0: a quelle famiglie i cui bambini da 3 a 12 mesi sono restati fuori dal nido sarà riconosciuto un contributo economico fino a 2mila euro per sostenere il costo aggiuntivo della baby sitter. I genitori il cui ISEE è sotto i 35mila euro e che sono entrambi impegnati nel loro lavoro, riceveranno un "buono conciliazione" che quest'anno è raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Start Up 0-3: nasce la nuova innovativa misura, un contributo a fondo perduto di 6 mila euro per il primo anno di attività dedicato a chi apre un nido privato accreditato. Si prevede di sostenere, all'inizio, almeno 4 operatori privati che potranno arricchire l'offerta educativa nella fascia 0-3 anni. Una scelta che ha una doppia valenza: immettere nel sistema altri posti - sicuri e garantiti anche dal coordinamento pedagogico del Comune- e dare un supporto diretto e concreto a chi, educatore professionale, si mette in gioco e apre una nuova attività in Città.

GenitoriProgagonisti 0-3: un filo diretto con le famiglie ogni ultimo venerdì del mese, a partire da ottobre 2024, così che i genitori possano esprimere critiche e dare suggerimenti.

Tre azioni concrete che si sommano a scelte già programmate come nuovi investimenti - dal nuovo Nido Colombo i cui lavori procedono speditamente- fino ad ulteriori accordi con privati accreditati. A fine settembre ci sarà la presentazione pubblica delle tre nuove misure: Buono conciliazione 2.0, Start Up 0-3, Genitori protagonisti. In quella occasione saranno resi noti i dati definitivi sulla risposta educativa del Comune di Arezzo per l'anno 2024-2025 e la proiezione verso il 2027 con la consapevolezza che già ad oggi siamo tra i Comuni più virtuosi d'Italia con una risposta complessiva che già nella fascia 2-6 anni è a lista di attesa zero e verso lo zero procede anche per i segmenti più delicati: fino ad un anno, da uno a due anni”.