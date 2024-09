La gente gioca al Superenalotto ma non incassa i premi: in Toscana si cercano diversi fortunati

Firenze, 10 settembre 2024 – Controllate bene le vostre ricevute del Superenalotto. Potreste essere tra i quattro fortunati che in Toscana hanno vinto diecimila euro a testa ma che ancora non hanno riscosso quanto gli spetterebbe.

Il fenomeno di chi non reclama le vincite dei concorsi a premi dello Stato è conosciuto. Sono diversi i milioni di euro all’anno che rimangono senza un padrone. In questo caso Sisal si riferisce appunto a quattro vincitori toscani che non hanno ancora incassato.

E il termine scade a fine settembre. La prima estrazione è quella di martedì 25 giugno a Santa Luce, in provincia di Pisa. In questo caso il termine per reclamare il premio è il 23 settembre. Altri due premi sono dell’estrazione di giovedì 27 giugno.

Le due vincite sono avvenute a Montevarchi e Pistoia (scadenza il 25 settembre). Il quarto premio da diecimila euro che ancora cerca un padrone è quello del concorso di venerdì 28 giugno. In questo caso la vittoria è avvenuta a Vecchiano, sempre in provincia di Pisa. Qui la scadenza è il 26 settembre.