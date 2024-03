Superenalotto, vincite non ritirate in Toscana. Ecco dove

Firenze, 14 marzo 2024 - Sono diversi i giocatori che non hanno incassato le vincite al SuperEnalotto. Riavvolgiamo il nastro: a dicembre del 2023, grazie all’iniziativa speciale “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati 900 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023).

Dunque, mentre alcuni giocatori hanno incassato la vincita, altri, che forse non si si sono accorti della vincita, non hanno provveduto alla riscossione. Dei 900 premi, infatti, sono 10 quelli non ancora riscossi in Toscana. Ecco le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023: sono 3 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 27 marzo 2024:

Campi Bisenzio (Fi) 0602afi180058

Prato 1422bfi1800128

Colle di Val d'Elsa (Si) 9520afi180065

Estrazione n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023: sono 4 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 28 marzo 2024

Firenze 0130afi18109

Bibbiena 2507bfi181049

Firenze 2958afi181046

Orbetello 3259afi181011

Estrazione n. 182 di sabato 30 dicembre 2023: sono 3 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 29 marzo 2024

Barberino di Mugello 0581afi1820162

Pistoia 8045bfi1820285

Collesalvetti 8612avr1820124

Si potranno verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:

nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info

attraverso la App Ufficiale del SuperEnalotto

nei Punti di Vendita Sisal

Se hai realizzato una vincita, aggiudicandoti uno dei Premi Speciali da 10.000 euro, devi recarti presso un punto di ritiro a scelta tra:

Il Punto Pagamenti Premi più vicino a te

Gli Uffici Premi Sisal dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00:

Via Ugo Bassi, 6 – 20159 - Milano

Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma

Se hai realizzato la vincita con una giocata online, devi presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200 euro sarà autorizzato solo a seguito di una verifica da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se, invece, hai giocato in ricevitoria devi presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Il pagamento della vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento.

Anche in questo caso, la ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.