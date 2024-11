Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 12 novembre 2024

Nessun "6", né "5+1" nemmeno per il concorso Superenalotto che questa sera, martedì 12 novembre, metteva in palio un jackpot che sfiorava i 30 milioni di euro. Questa la combinazione vincente del concorso n° 180: 13-28-29-32-39-81.

Il jackpot per il "6" sale a 30 milioni e 900mila euro che verranno messi in palio per l’estrazione di giovedì 14 novembre 2024.

Nell’ultima estrazione di sabato 9 novembre 2024 nessuno ha centrato la sestina vincente e nemmeno un “5+1”.

Il giorno precedente, venerdì 7 novembre 2024, un fortunato giocatore di Bergamo invece si è portato a casa poco più di 34 milioni grazie a un “5” centrato con una schedina giocato alla tabaccheria Mazzoleni di via Camozzi.

L’ultima sestina vincente invece è stata centrata lo scorso 15 ottobre a Riva del Garda, in provincia di Trento, quando un fortunato si è aggiudicato 89 milioni e 200mila di euro con una giocata da tre euro.

Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni. E soprattutto seguite con noi l’estrazione in diretta.

Numero Jolly: 82

Numero Superstar: 36

Punti 6: /

Punti 5+: /

Punti 5: 6, 29.115,19 euro a testa

Punti 4: 415, 426,84 euro a testa

Punti 3: 17.808, 30,03 euro a testa

Punti 2: 295.352, 5,63 a testa

BARI: 66 59 34 63 60

CAGLIARI: 41 79 87 82 90

FIRENZE: 25 43 1 40 47

GENOVA: 80 66 13 87 73

MILANO: 77 45 12 10 47

NAPOLI: 49 72 70 88 29

PALERMO: 41 24 88 47 57

ROMA: 28 26 67 89 17

TORINO: 8 46 68 53 49

VENEZIA: 9 5 6 45 26

NAZIONALE: 57 72 36 58 74

La combinazione vincente:

05 08 09 24 25 26 28 34 41 43 45 46 49 59 66 72 77 79 80 87

Numero Oro: 66

Doppio Oro: 66 59