Summer Festival, da Venditti a J-Lo: "Venduti oltre 100mila biglietti"

Più di 100mila biglietti già venduti, 19 concerti in programma e 3 date già sold out: il “Lucca Summer Festival“ è ufficialmente pronto a partire. Il taglio del nastro, sabato 28 giugno in piazza Napoleone, sarà affidato a una storica colonna della musica italiana, Antonello Venditti. Ma il cartellone offre un mix straordinario che combina il rock, la musica classica e il pop mondiale, come dimostra l’unica tappa nazionale del tour di Jennifer Lopez, che si esibirà in esclusiva sugli spalti delle Mura urbane il 21 luglio.

"Quest’anno abbiamo deciso di puntare più sulla qualità che sulla quantità - ha spiegato il direttore artistico della manifestazione Mimmo d’Alessandro -. Abbiamo enormi aspettative e al momento siamo molto contenti anche delle prevendite, complice una line up che sa spaziare tra generi e generazioni con nomi dal calibro di Nick Cave, Alanis Morissette e Bryan Adams già andati sold out". Tra gli oltre 100mila biglietti già venduti per l’edizione 2025, il 16 per cento degli acquirenti proviene dall’estero, mentre il 46 per cento dalla Toscana.

Per la prima volta, il Summer Festival può vantare anche il supporto ufficiale della Regione Toscana. "Il Lucca Summer Festival è una manifestazione che onora la Toscana a livello internazionale – ha sottolineato il presidente Eugenio Giani, seduto vicino al patron della manifestazione, al presidente della Provincia Marcello Pierucci e al sindaco Mario Pardini -. Questo è un modo di vivere la cultura della contemporaneità, di veicolarla alle nuove generazioni che fa uscire Lucca dalla visione di una “bella signora“ chiusa in sé, per aprire le sue Mura al mondo, con una qualità musicale che fa invidia a molti".

Il via lo darà appunto Antonello Venditti sabato 28 giugno, poi toccherà ai Dream Theater (1° luglio), Santana (3 luglio), Irama (4 luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (6 luglio con apertura dei Lacuna Coil), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio). Sul palco salirà poi Riccardo Cocciante (12 luglio), seguito da Robert Plant (13 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Pet Shop Boys (20 luglio). Quindi l’attesissimo show di Jennifer Lopez sugli spalti delle Mura (21 luglio), unica data italiana del tour. Un altro grande appuntamento sarà quello con la musica classica: il maestro Riccardo Muti dirigerà la grande Orchestra Luigi Cherubini, il 22 luglio sempre in piazza Napoleone. Quindi ecco l’attesissima Alanis Morissette (23 luglio), i Simple Minds (24 luglio), Morrissey (26 luglio) e infine lo show di Bryan Adams (27 luglio) che chiuderà il cartellone.

Ma il Summer non si ferma qui. Tornano infatti i “Talk“ in piazza Napoleone, con incontri dedicati al dialogo e al confronto sui temi di attualità. Il format condotto dal giornalista Alessandro Ferrucci si aprirà il 7 luglio con il ministro della cultura Alessandro Giuli, a Lucca per un confronto diretto con alcuni rappresentanti del mondo delle arti, da quella musicale a quella cinematografica, in un momento in cui la discussione sul tax credit è più viva che mai. Ma di film – e in particolare della storia del cinepanettone - parleranno anche, l’8 luglio, i registi Neri Parenti e Fausto Brizzi, in dialogo con Alessandro Ferrucci. Il 14 luglio protagonista Heather Parisi, per anni uno dei volti simbolo della televisione italiana. Gradito ritorno, il 15 luglio per Rossella Brescia e Pino Strabioli che intervisteranno i ‘giallisti’ Antonio Manzini e Giampaolo Simi. Infine il 18 luglio sarà la satira politica di Marco Travaglio (unica serata a pagamento) a chiudere il programma dei talk.