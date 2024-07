Successo per “Queen” dell’aretina Sara Lovari a LuBiCa - Lucca Biennale Cartasia

Arezzo, 4 luglio 2024 – Domenica 30 giugno 2024 il Giardino di Palazzo Guinigi, in via Guinigi 29, a Lucca, ha ospitato la presentazione di “Queen”, la nuova linea di cartotecnica nata dalla collaborazione tra Kartos - Toscana Carte Pregiate e l’artista Sara Lovari.

L’evento dal titolo “Scegli quale Queen essere”, presentato dal giornalista culturale Marco Botti, era inserito all’interno della XX edizione di LUBICA - Lucca Biennale Cartasia, il più grande evento al mondo dedicato all'arte, all'architettura e al design in carta.

La linea “Queen” nasce dalla filosofia di Kartos, che esalta la grande tradizione della carta pregiata, arricchendola con nuove idee e metodi di produzione. All’interno della nuova serie ci sono tutti gli ingredienti che animano lo storico marchio, icona di stile e sinonimo di “made in Tuscany” nel mondo: lo spirito di innovazione e visione del futuro, l’attenzione per l’ambiente, la sensibilità verso i linguaggi dell’arte contemporanea e il mondo femminile.

In questo contesto nasce "Queen", la nuova collezione di prodotti per la scuola, l’ufficio e i viaggi in carta lavabile come taccuini, quaderni, matite, pochettes, shoppers e books, firmata da Sara Lovari, artista casentinese conosciuta a livello internazionale per il suo stile originale.

La serie ecosostenibile, che unisce eleganza e consumo etico, si sviluppa partendo da quattro opere ispirate a quattro donne – Luisa, Isabella, Dorothy e Amelia – che hanno contribuito a una nuova visione della figura femminile nella storia. Donne che non si sono fermate davanti a dolori, ostacoli e delusioni, trovando sempre la forza per inseguire i loro sogni.

Alla presentazione della linea “Queen” erano presenti anche le rappresentanti di Pronto Donna di Arezzo, Nosotras di Firenze, Frida di Montecatini Terme (PT) e Non ti Scordar di Te di Gallicano (LU). Parte del ricavato dalla vendita dei prodotti di cartotecnica supporterà infatti le attività di queste quattro associazioni toscane, che ogni giorno sostengono le donne, le aiutano nelle loro difficoltà, si battono per i loro diritti e per la parità di genere.

L’iniziativa è stata l’occasione per vedere in anteprima le quattro opere originali di Sara Lovari che hanno ispirato la linea “Queen” di Kartos. I lavori rimarranno esposti a Palazzo Guinigi per tutta la durata della Biennale.