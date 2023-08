Subbiano, dopo l’intervento congiunto arrivano nuove telecamere

Arezzo, 3 agosto 2023 – L’Amministrazione Comunale di Subbiano lavora per un paese più sicuro e dopo l’intervento notturno congiunto tra le varie forze dell’ordine della scorsa settimana, ora , dopo la comunicazione ufficiale della Regione Toscana di un contributo di 20.000 euro destinato all’installazione di telecamere di sicurezza, porta avanti il suo progetto di videosorveglianza che sarà implementato entro la fine dell’anno.

“E’ grazie agli uffici, in particolare al funzionario della P.M. Alessandro Arienzo, con il comandante Carlo Lovari, che con un attento progetto è riuscito ad intercettare il contributo regionale di 20.000 euro che possiamo dare il via all’acquisto e la sistemazione delle telecamere entro la fine di questo 2023” dichiara il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini” certo questo è un momento di grande attenzione per la sicurezza dei cittadini e la nostra politica sulla legalità è stata dimostrata anche dal lavoro svolto con la Prefettura di Arezzo che ha portato ad un intervento coordinato tra le varie forze dell’ordine”.

“Saranno installate 6 telecamere , di cui quelle all’ ingresso del paese, in via Aretina, con lettura targhe capaci di segnalare le auto rubate o prive di assicurazione.” Afferma il funzionario PM Alessandro Arienzo” Le altre, di mera sorveglianza, saranno poste all’ incrocio di via Matteotti / via Roma per controllo del rispetto della viabilità e per i veicoli in uscita verso Capolona o verso il centro di Subbiano. Saranno inoltre controllare integralmente piazza Risorgimento e piazza Castello, due zone che potrebbero essere definite fragili, con due telecamere per sito.”

Subbiano continua così il suo percorso per garantire al paese un maggiore controllo con questo progetto del valore di 33 mila euro, di cui 20mila finanziati dalla Regione, affiancando con dotazioni tecnologiche il servizio della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’ordine presenti nel territorio.