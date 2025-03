Studenti americani e anziani di Montedomini insieme in scena

Firenze, 29 marzo 2025 - Studenti e anziani insieme nel corso “Connecting art and community in Florence”. L’originale percorso formativo, che si sviluppa intorno al teatro, è portato avanti dall’Accademia Europea di Firenze (Aef), scuola delle arti, della lingua e della cultura italiana, che accoglie studenti da tutto il mondo e collabora con università americane, messicane e brasiliane.

Nell’ambito dell’iniziative, gli studenti hanno messo in scena un’opera di Shakespeare insieme agli anziani ospiti della Rsa di Montedomini, a Firenze. «Il focus – spiega Elisabetta Santanni, direttrice accademica dell’Accademia Europea di Firenze - non è la performance, ma il percorso stesso. Attraverso la forma della compagnia teatrale si crea e si sviluppa una comunità, che affronta e supera varie barriere: la lingua, l’età, il confronto con la malattia, la dinamica di relazione basata sulla cooperazione e non sulla competizione. I temi eternamente attuali di Shakespeare fanno da sfondo alla riflessione dei ragazzi. Quando si tratta di studenti americani, il nostro bisogno è soprattutto quello di creare opportunità per un’interazione autentica e profonda con la comunità ospitante».

Nello scorso semestre è stata messa in scena “Romeo e Giulietta”, mentre adesso il gruppo lavora su “La Tempesta”, la cui performance finale sarà il 6 maggio a Montedomini.

Il corso è realizzato da 3 docenti: Francesco Gori di Aef, per la parte teatrale Matteo Pecorini (fondatore della compagnia Verso Oklahoma, che già realizza le Rssa - Residenze Socio Shakesperiane Assistite) e Tommaso Ferrini, per la parte musicale.

«Siamo molto contenti di questa collaborazione – spiega Emanuele Pellicanò, direttore della Asp Firenze Montedomini -. Vediamo che i nostri ospiti trovano grandi soddisfazione nella partecipazione al progetto. Si mettono in gioco in maniera seria e, nel secondo modulo, ora in corso, abbiamo iniziato anche uno studio sugli effetti concreti. Abbiamo costruito una serie di indicatori per vedere se, alla fine dell’esperienza, ci saranno di effetti misurabili in termina miglioramento o contenimento del decadimento, che a livello empirico abbiamo notato».

L’Accademia Europea di Firenze è il centro della Elon University, North Carolina, in Italia. Applica la metodologia del Community-based Global Learning, che consiste essenzialmente nell’instaurare un dialogo con un soggetto del territorio, condividere un bisogno reciproco e disegnare un progetto che soddisfi quel bisogno. Proprio con questo obiettivo ha collaborazioni con vari soggetti in Toscana e anche a Napoli, a partire dalla Fondazione dei Quartieri Spagnoli - Foqus.