Studenti a lezione di Costituzione

Firenze, 22 aprile 2024 – Erano presenti in molti, soprattutto gli studenti della Scuola media Marconi di San Giovanni Valdarno, alla prima delle quattro conferenze annuali destinate alle scuole medie e superiori che il nuovo Osservatorio politico permanente si propone di promuovere dal 2024 in poi. Nato dalla collaborazione tra Fondazione I Medici F3, Movimento Repubblicani Europei e Fondazione Spadolini Nuova Antologia, l’Osservatorio politico permanente intende offrire ai più giovani occasioni culturali improntate alla riscoperta dei valori civici, per riaccendere in loro l’interesse verso la res publica e quella capacità critica che sarà poi necessaria per diventare futuri cittadini votanti e consapevoli.

“Abbiamo deciso di inaugurare le attività dell’Osservatorio politico permanente con una iniziativa dedicata alla Costituzione – spiega Simone Aiazzi, segretario regionale di MRE -, con particolare attenzione agli Articoli 1, 2 e 3 in essa contenuti. L’intendo è stato quello di accendere un dibattito ma soprattutto di generare consapevolezza e senso di appartenenza rispetto a quella che rappresenta la base fondante della nostra democrazia: è da essa infatti che parte la comprensione di un progetto di società democratica. Con il professor Ceccuti abbiamo deciso di proseguire l’impegno dell’osservatorio organizzando quattro l’anno – di cui il prossimo ad inizio ottobre, gli altri con cadenza trimestrale. I prossimi temi su cui ci impegneremo saranno “Gli Stati Uniti d’Europa” e “La legalità e le Mafie”.”

Il primo incontro, intitolato appunto “La Costituzione: Limite o opportunità”, si è svolto nella sede della Biblioteca Spadolini ed ha ospitato relatori del calibro di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, David Ermini, Ex vice presidente del CSM, Elisabetta Catelani, docente di istituzione di Diritto Pubblico all’università di Pisa, Andrea Simoncini, docente di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, e Michele Sanfilippo, dell’Università di Pavia. A moderare la tavola rotonda, coordinata da Francesca Fiorazzo, è stata Stefania Valbonesi. I saluti istituzionali sono stati quelli di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini, e Paolo Gacci, presidente della Fondazione I Medici F3. Ad introdurre i lavori il segretario regionale di MRE Simone Aiazzi, con l’avvocato Piermario De Santo.