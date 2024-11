“Elon Musk ha ragione”, striscioni esposti nella notte davanti ai tribunali della Toscana

Firenze, 20 novembre 2024 – “Elon Musk ha ragione, toghe rosse andatevene!”. È questo il messaggio scritto in uno striscione che nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre è stato esposto davanti ai tribunali di Firenze, Prato, Lucca e Pistoia.

Protagonisti i militanti della “Rete dei patrioti”. "Fa piacere che un uomo influente come Musk intervenga per affermare il diritto dell’Italia a difendere i proprio confini”, si legge in una nota.

Le foto dei militanti con lo striscione in mano davanti ai tribunali sono state pubblicate sui social dalla stessa “Rete dei patrioti”