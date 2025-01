Stragi naziste, risarcimento da 3,7 milioni a 17 eredi delle vittime di Falzano

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Per la strage di Falzano, eccidio nazista avvenuto nel

comune di Cortona, il tribunale civile di Arezzo ha disposto il risarcimento per complessivi 3,7 milioni a 17 eredi delle vittime. La storica sentenza è stata depositata dal giudice Cristina Colombo. La strage risale al 27 giugno del 1944 come rappresaglia da parte degli alpini tedeschi dopo un'azione partigiana. Quindici uomini vennero chiusi dentro una casa e fatti saltare in aria. Si salvò solo un ragazzino, Gino Masetti, poi testimone chiave della strage. I 17 eredi delle vittime hanno scelto di far causa alla Germania per avere accesso al fondo di risarcimento delle vittime istituito presso il ministero dell'Economia. La giudice civile del tribunale di Arezzo Cristina Colombo ha disposto il risarcimento per complessivi 3,7 milioni. Il procedimento è stata

curato dall'avvocato Gianluca Luongo dello studio Calvi di Roma.