Fi-Pi-Li, incubo da Montelupo a Scandicci

Vi scrivo la mia avventura di ogni mattina che prendendo la Superstrada Fi Pi Li da Montelupo a Scandicci, già prima dell'interruzione per frana (da gennaio...) avvenivano le code a partire dall'uscita di Lastra a Signa, adesso le code iniziano dall'uscita della Ginestra...e devo svegliarmi ogni mattina alle 6 per arrivare sul posto di lavoro alle 8... Per non parlare del famoso "fagiolone delle case di Pontello" (rotonda XVII Marzo) che nelle ore di punta sia la mattina (verso Scandicci) che la sera (in entrata verso l'entrata dell'Autostrada al casello di Scandicci) è un delirio! Sono anni che questa storia va avanti, possibile che la Regione Toscana e il sindaco di Scandicci non facciano niente? So addirittura per certo che le ditte nella zona industriale di Scandicci hanno cambiato orario di entrata e uscita dei propri dipendenti, non più 8-17 ma addirittura 7.30-16.30! Per non parlare di quando avvengono (oramai spesso...) incidenti in superstrada, le code che si creano sulla viabilità ordinaria della vecchia statale 67 Tosco-Romagnola di Via Pisana dall'Olmo fino a Montelupo. E allora cosa di deve fare per non trovarsi tutti insieme imbottigliati e perdere 1 ora di coda al giorno!? C'era voce che ci fosse la possibilità di separare a Scandicci l'entrata della Fi Pi Li da quella dell'Autostrada A1...ma sara' vero ? E quando ? E poi la Bretella Stagno (Lastra a Signa) - Prato ? Che fine ha fatto il progetto? Il Comune di Scandicci ha pensato soltanto a dedicarsi a costruire la passerella pedonale da Badia a Settimo a San Donnino...e le piste ciclabili che nessuno usa (provate voi stessi a vedere a Scandicci su via 1° Maggio, via 8° Marzo...tutti soldi buttati via per niente e non sta pensando ai lavoratori della zona industriale che sono ogni giorno martoriati dalle code e fanno le corse per entrare primi in supestrada prima che si creino code all'ingresso...queste cose nel 2021 non dovrebbero accadere...e poi l'anno prosssimo con il nuovo arrivo di YSL al posto dell'Intendenza di Finanza (detto Palazzaccio)? Dice che debbano entrare a lavoro ben 600 persone...fate un po' voi...questa zona andrà in collasso... Vi prego di rendere pubblico questo problema perché la situazione non è più sopportabile! Grazie. Andrea

A1 Panoramica ridotta a una statale. Ma a pagamento

L'Autostrada Panoramica potrebbe essere utile per alleggerire la variante di valico, ma è (come ovvio fosse?) stata lasciata in totale abbandono, ora si procede per tutta la sua lunghezza a una corsia per senso di marcia! Incredibile che quando arrivi a Firenze Nord ti chiedono comunque il pedaggio per questa autostrada che di fatto è una statale. Francesco

Firenze-San Rocco a Pilli, sembra un videogioco

Da Firenze a San Rocco a Pilli solo 3 ore di gimcana fra code, cantieri, cambio di carreggiata su una "strada" nata malata che ci si ostina a tenere in vita con cure palliative. Sembra un videogame, se arrivi salvo a destinazione passi al livello superiore. Più che una testimonianza sarebbe bene inviare il testamento. Guido

Siena-Versilia, l'AutoSole è un disastro

2 luglio, partenza da Siena alle 21.15, arrivo in Versilia a mezzanotte e mezzo. Abbiamo approfittato della partita dell'Italia per trovare meno traffico, peccato che appena abbiamo imboccato l'autostrada A1 prima del Galluzzo abbiamo trovato l'entrata chiusa e ci è toccato andare verso Roma, l'uscita a Firenze Sud non si è vista causa piccolo cartello e senza segnalazione, ci è toccato arrivare a Incisa Reggello e tornare indietro... Poi trovate interruzioni, gallerie tortuose già per una macchina, non oso immaginare con un camion... Ma questi lavori non potevano esser fatti prima con le zone rosse? Si fanno ora con milioni di mezzi in giro con rischio maggiore di incidenti? (Via Whatsapp)