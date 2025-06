Stessa spiaggia, ma quanto mi costi. Nuove strategie e app per risparmiare

Rincari medi del 6% rispetto all’estate scorsa: lo segnala Federconsumatori Toscana. Gli aumenti riguardano i principali servizi offerti dagli stabilimenti balneari. Nel monitoraggio annuale dell’osservatorio nazionale Federconsumatori, realizzato con la Fondazione Isscon, a livello nazionale l’incremento medio dei prezzi si attesta a +2,3%. Ma in Toscana, spiega la presidente regionale di Federconsumatori, Laura Grandi, i rincari sono più marcati, come in Sicilia, che guida la classifica nazionale con +6% su base annua. "Gli aumenti più significativi – sottolinea – si registrano soprattutto in Versilia". A incidere sono i prezzi dei noleggi giornalieri, ma anche di servizi più particolari, come la vasca idromassaggio (+10%, mediamente si pagherà 15 euro a testa) o la tenda in spiaggia, che sale dell’11%, passando da 32 a oltre 35 euro. Rincara del 6% il prezzo giornaliero di ombrellone, lettino e sdraio, sfiorando i 36 euro, e l’ombrellone maxi, che costa 28,50 euro. Se si allarga l’orizzonte agli ultimi tre anni e si prendono in considerazione i prezzi medi in agosto, il noleggio del pedalò è cresciuto del +13%, arrivando a quasi 11,60 euro. Il noleggio giornaliero per ombrellone, sdraio e lettino è aumentato dell’11%, mentre il mensile è salito dell’8%, con una media che si avvicina ai 774 euro. Come risparmiare? Con formule flessibili, come l’happy hour al mare o la mezza giornata (mattina o pomeriggio) con risparmi fino al 50%. Si diffondono poi le app che consentono di offrire lettini e ombrelloni nelle ore in cui non si usano, a prezzo scontato. Altra tendenza in crescita: i pacchetti all inclusive con ombrellone, lettino, pranzo, aperitivo e sport acquatici a prezzi tra 35 e 50 euro, a seconda della fila, del menù e del giorno.

mo.pi