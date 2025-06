Primo premio al concorso “Arezzo, la mia città” per i giovani pittori dell’I.C. Cesalpino

Arezzo, 8 giugno 2025 – Tommaso G. della classe 1C e Diletta M. della classe 3B della scuola elementare Pio Borri, Armando S. della classe 2B della scuola elementare Gamurrini, Francesco C. della classe 5A e Zuniga G. della classe 4A della scuola Leonardo Bruni, si aggiudicano il primo premio al concorso di disegno e pittura “Arezzo, la mia città”.

Accompagnati da Maestra Anna della scuola Pio Borri, i giovani disegnatori e pittori hanno ritirato il meritato premio sabato 7 giugno alle ore 19.00 in largo I° maggio ad Arezzo durante la festa “Pescaiola da vivere”.

Le scuole elementari dell’I.C. Cesalpino hanno partecipato con entusiasmo al progetto.

Un concorso di disegno e pittura anche per sostenere le attività didattiche delle scuole primarie.

“Aiutiamo la scuola”, il titolo dell’iniziativa giunta alla settima edizione, ha infatti il duplice obiettivo di stimolare la creatività artistica dei bambini e di portare un contributo concreto alle classi coinvolte.

Ogni alunno ha potuto liberare la propria fantasia e creatività realizzando un dipinto dal tema “Arezzo, la mia città”: le piccole grandi opere d’arte in gara sono state poi esposte in una bellissima mostra a cielo aperto in occasione della festa organizzata da Confcommercio a Pescaiola dove hanno avuto luogo anche le premiazioni dei vincitori.

Disegni e pitture realizzati su cartoncino telato utilizzando tempere e matite cerate oppure su foglio da disegno utilizzando matite colorate, pennarelli o acquerelli.

In premio bellissimi e colorati zaini per i vincitori e buoni spesa del valore di 100 euro cadauno da destinare alle scuole per l’acquisto di materiale didattico.

“La pittura stimola l'immaginazione, la curiosità, aumenta l'autostima e la fiducia in sé stessi – segnala la Maestra Anna Falconetti – dipingere migliora la concentrazione e rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali dei bambini”.

“L'educazione artistica come elemento fondamentale della crescita è uno strumento prezioso per consentire un armonico sviluppo emotivo, intellettuale, affettivo, fisico e cognitivo dei nostri bambini – interviene la Dirigente scolastica dell’I.C. Cesalpino Sandra Guidelli - favorisce relazioni dinamiche e fruttuose, nonché la collaborazione e l'apprendimento di gruppo”.

“Tanta gioia, stupore e ammirazione per tutti i nostri allievi che hanno partecipato al concorso con tanto entusiasmo. Hanno realizzato disegni bellissimi ricchi di significato - conclude Sandra Guidelli – straordinari pittori della felicità che con i loro colori ed i loro disegni luminosi hanno raccontato la nostra magnifica città”.