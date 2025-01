Arezzo, 17 gennaio 2025 – Stefano Brami nuovo Presidente del Carnevale della Mea.

Anticipazioni sulle celebrazioni del Carnevale più antico d’Italia i giorni 1 e 2 marzo 2025.

Lo scorso 16 novembre 2024 è stato nominato come nuovo Presidente del Carnevale storico della Mea Stefano Brami, appassionato di storia e di musica medievale, bibbienese DOC, innamorato del suo paese e delle sue tradizioni.

Ad accompagnare l’associazione bibbienese l’amministrazione con la presenza costante dell’Assessora Francesca Nassini.

L’obiettivo di Brami in questo nuovo corso della storica associazione, è quello di ricompattare tutte le realtà nate e legate al Carnevale storico come gli Sbandieratori, il coro, ma non solo, ridare lustro agli eventi storici in costume, e far diventare Bibbiena un punto di riferimento culturale per tutti coloro che in Italia, e non solo, studiano o sono appassionati di Medioevo. Per questo ci sono già contatti con realtà d’oltreoceano.

Il primo atto concreto di questo nuovo corso sarà la manifestazione del 1° e 2 marzo e martedì 4 marzo 2025, con un programma molto interessante con giochi antichi, presentazione del libro di Federico Canaccini come contributo storico e di ricerca alla manifestazione, il cambio della moneta, e un centro storico che tra taverne, strade e gente in costume tornerà al 2 marzo del 1337. Il canto Egrì, fatto come da tradizione con il fiasco di vino in mano, sarà il suggello un po' goliardico di tutto questo percorso della tradizione della memoria.

La scelta della nuova Mea, che verrà rivelata nelle prossime settimane, è stata fatta con una vera e propria dichiarazione d’amore e di speranza. In questi giorni l’associazione sta lavorando alacremente con l’amministrazione per andare in scena alla grande i primi di marzo nelle vie e per i borghi del centro storico.

Stefano Brami commenta: “Avevo dieci anni quando mi sono vestito per la prima volta per la Mea, da quel giorno non ho mai abbandonato questa bella tradizione che rappresenta lo spirito dei bibbienesi. Oggi con soddisfazione prendo in mano questa associazione e lo faccio supportato da tante persone anche molto giovani. Stiamo anche lavorando per riproporre la manifestazione nella sua versione estiva perché ce lo stanno chiedendo molti turisti stranieri. Abbiamo già prenotazioni di persone interessate per marzo. Vorremmo che questo nuovo corso inaugurasse un nuovo cammino insieme per tante persone e tante associazioni del paese. Riprendersi il passato e viverlo significa costruire con gioia e collaborazione reciproca il futuro”.

Il consiglio direttivo oltre che da Stefano è composto da: Tiziana Salomone, Carlo Grazzini, Giovanni Grazzini, Giulia Lovari, Chiara Picinotti, Luigi De Concilio.

L’Assessora Francesca Nassini commenta: “Con grande gioia il Carnevale storico della Mea ritorna a prendersi il futuro con progetti molto belli e incisivi che intendono lavorare bene sulle manifestazioni in costume, ma anche la comunicazione e la storia medievale con approfondimenti sulla musica e la cultura. Questo secondo noi farà la differenza e ci consentirà di lavorare in modo coordinato anche sulla promozione in collaborazione con l’ambito e le istituzioni superiori. Ringrazio tutti coloro che nel passato e soprattutto nel futuro, si prenderanno cura di questa creatura che racchiude tutta la storia del paese, le sue tradizioni e la sua voglia di crescere insieme a Bibbiena”.