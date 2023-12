Arezzo, 12 dicembre 2023 – E’ stato approvato il progetto esecutivo del nuovo asilo nido di Bibbiena Stazione che porterà a 120 i posti disponibili nel comune di Bibbiena.

E’ il Sindaco Filippo Vagnoli ad annunciare l’approvazione, da parte della giunta, del progetto esecutivo e a far presente che “La ditta esecutrice dei lavori è stata individuata con una procedura del Ministero attraverso Invitalia. L’inizio dei lavori previsto per il 2024”.

“Sarà una struttura all'avanguardia – commenta il Sindaco - con ampi spazi per i bimbi e emissioni zero nell'atmosfera da parte della struttura. La zona individuata è un terreno di proprietà pubblica posto in prossimità di piazza Avis, un luogo quindi strategico per la popolazione. L’investimento in questa struttura sarà di oltre 1 milione di Euro da risorse del PNRR. 600 metri quadrati con ampi spazi esterni da 800 metri quadrati e all’interno quattro ampi spazi con aule, laboratorio, cucina e spazio polifunzionale”. L’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Caporali commenta: “Un altro intervento di cui andiamo fieri sia per la finalità sociale che per le modalità. I nostri uffici stanno svolgendo un lavoro encomiabile sulla progettazione attraverso la quale possiamo partecipare ai bandi e ottenere risorse da investire sul territorio in strutture efficienti e di grande impatto sociale”.

Francesca Nassini Assessore alla pubblica istruzione commenta: “Un nuovo asilo nido significa una nuova opportunità per le famiglie del territorio che avranno 120 posti disponibili. Un grande traguardo che abbiamo pianificato e cercato con un grande lavoro di squadra e tra diversi assessorati e uffici. Se intendiamo sostenere la natalità e soprattutto aiutare le famiglie nella difficile conciliazione dei tempi di lavoro e di cura si rendeva necessario un progetto forte che abbiamo voluto, cercato, pianificato e progettato. Oggi è davvero un momento importante per la nostra comunità”.

Con l’asilo nido di Bibbiena Stazione, infatti, l’amministrazione intende raddoppiare il sostegno ai genitori con 60 posti aggiuntivi e quindi 120 posti totali a disposizione delle famiglie nel comune di Bibbiena. Attualmente, infatti, i posti a disposizione nell’asilo nido di Ambarabà Ciccì Coccò di Soci sono 60.