La storia del controverso spot anti-fumo con Yul Brynner

Firenze, 19 febbraio 2024 – Era il 19 febbraio del 1987 quando Yul Brynner, il famoso attore, comparve in televisione in un discusso spot anti-fumo. Per sua volontà, venne mandato in onda dopo la sua morte. Era stato girato prima che il cancro ai polmoni lo uccidesse, e nel messaggio invitava i ragazzi a non rovinarsi la vita a causa delle sigarette, definite responsabili della sua prematura scomparsa. Ma come stanno le cose nel nostro Paese? I dati del sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di Sanità dicono che più di un fumatore su tre nell'ultimo anno ha provato a smettere ma in oltre il 50% dei casi il tentativo è fallito. I fumatori incalliti pur volendo smettere continuano a fumare con esiti, purtroppo negativi sulla loro salute. Più dell'80%, tra chi ha provato a smettere, ha poi ceduto alla tentazione. E al Sud si fuma di più: secondo le rilevazioni delle Asl, i fumatori italiani sono il 29%, più uomini che donne, e consumano in media quasi un pacchetto al giorno (14 sigarette). Quanto agli adolescenti, come è emerso dal Rapporto nazionale sul tabagismo dell'Istituto superiore di sanità, un terzo è oggi consumatore di sigarette tradizionali, e-cig o tabacco riscaldato ed il fumatore diventa, così, un policonsumatore. E gli adolescenti che consumano tabacco o prodotti contenenti nicotina hanno anche una maggiore propensione all'assunzione di alcol e altre sostanze. I dati parlano chiaro : con 93mila morti ogni anno il fumo è causa nota di almeno 25 patologie tra cui tumori e malattie cardiovascolari. Circa l'85% dei casi di cancro del polmone è legato ad esso, ma oggi nei centri antifumo accede lo 0,1% dei fumatori. Ma c’è una buona notizia: il 60% dei fumatori che partecipano ai corsi abbandona le sigarette. Nel capoluogo toscano è possibile grazie agli incontri del Gruppo di Disassuefazione dal Fumo promosso dalla Lega italiana lotta ai tumori di Firenze per aiutare i fumatori a rinunciare per sempre alle sigarette. I corsi ripartono dal 23 febbraio. “Il metodo Lilt è un metodo dolce, non si smette da un giorno all'altra ma gradualmente - spiega Claudia Bricci – è focalizzato a risolvere gli aspetti psicologici della dipendenza dal tabacco. Poi fondamentale è il sostegno reciproco che si crea nel gruppo”. Il corso si articola in tre fasi, la prima comprende le motivazioni personali e l’auto-osservazione, la seconda lo stop al fumo, la terza il mantenimento e il sostegno all’ex-fumatore. Le sedute sono otto. “Smettere di fumare non è un obiettivo irraggiungibile” commenta il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano. “La maggior parte delle persone che seguono i nostri Gruppi di Disassuefazione dal Fumo abbandona le sigarette, alcuni per sempre altri per un lungo periodo, che comunque contribuisce a portare dei benefici alla salute. Per chi ricasca nella dipendenza dal tabacco, o anche per chi vuole semplicemente informazioni, vengono organizzati degli incontri di sostegno”.

