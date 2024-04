Sport e fede, sabato il primo convegno

Arezzo, 18 aprile 2024 – Si svolgerà sabato 20 aprile dalle ore 09:00 presso il Seminario Vescovile di Piazza del Murello, 2, il primo convegno organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo sul tema di “Sport e Fede”. L’evento, patrocinato dal Comune di Arezzo, dalla Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, Provincia di Arezzo e dalla Fondazione Arezzo Comunità, sarà in diretta sui canali di TeleSanDomenico.

Il Csi di Arezzo, nel Presidente Lorenzo Bernardini, farà un resoconto della ricerca che si è svolta tra le puntate (39) della trasmissione, da cui prende il nome l’evento e andata in onda sui canali del comitato e di TsdTv, e tra le scuole della provincia. Sport, oratori, impiantistica sportiva, tanti sono i temi che saranno affrontati nel corso della mattinata, insieme a tanti ospiti: Mons. Andrea Migliavacca - Vescovo della Diocesi -, Andrzej Zalewski – Rettore del Seminario -, il Presidente del Csi Nazionale Vittorio Bosio e della Toscana Carlo Faraci; ci saranno poi i rappresentati della politica locale, delle organizzazioni sportive come Sport e Saluti e Coni, Cip, ma anche le forze dell’ordine, gli istituti di credito e tanti professionisti ai quali le società sportive presenti potranno ottenere delle chiare risposte verso le loro esigenze.

“Sarà l’evento conclusivo del format “Sport&Fede” che ha accompagnato le associazioni del Csi di Arezzo in questi anni”, dice Lorenzo Bernardini, Presidente del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. “Abbiamo invitato tanti ospiti, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale per parlare di sport, oratori, impiantistica sportiva e delle nuove generazioni”. “Il progetto”, prosegue Bernardini, “è nato dall’esigenza di riportare in maniera organica, almeno per noi, alcuni dati emersi quando abbiamo iniziato ad intervistare le società sportive e gli oratori. Due macro mondi, tanto interessanti, ricchi di valori, di vita, di sofferenze e di gioie, ma anche con tanto bisognosi di trovarsi/ritrovarsi. Ci siamo posti tante domande nel corso di questi mesi, e alla fine siamo qui per restituire il nostro lavoro che porta delle risposte, in quello che rappresenta per me il fiore all’occhiello di questo secondo mandato, vicino alla conclusione”.