Spaccio davanti alla chiesa, due arresti dei carabinieri

Terni, 1 giugno 2023 - Arrestati dai carabinieri due pusher che venivano contattati dai “clienti” su WhatsApp e poi, concordato l'orario, s’incontravano in un'auto davanti alla chiesa del quartiere di Borgo Rivo, dove avveniva lo scambio. Le modalità dello spaccio, ha accertato l'Arma, erano sempre le stesse, cosi come il punto d'incontro, con l'auto in sosta davanti alla chiesa. Gli acquirenti quindi contattavano un’utenza telefonica su WhatsApp e concordavano con i pusher l’orario dello scambio. Ieri pomeriggio, 31 maggio, sotto gli occhi dei militari, si è presentato all'appuntamento un ternano quarantenne che, salito in auto, ha acquistato una dose di cocaina al prezzo di 50 euro. Nel veicolo è stata poi rinvenuta un'ulteriore dose. I due spacciatori sono stati arrestati; il cliente è stato segnalato in Prefettura come assuntore di droga.