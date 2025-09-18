Arezzo, 18 settembre 2025 – Sono sempre io: parliamo di Alzheimer, l'incontro. Domenica 21 settembre, al Teatro Mecenate di Arezzo, per la Giornata mondiale dell'Alzheimer

In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer la cooperativa sociale Koinè e l'Azienda Usl Toscana Sud Est organizza un convegno dedicato a questa malattia e come viene affrontata, vissuta e gestita all'interno di residenze e centri diurni dell'aretino e della Valdichiana.

Domenica 21 settembre, dalle ore 15.00 presso il Teatro Mecenate di Arezzo, si terrà un convegno in cui saranno protagonisti i familiari, operatori e operatrici Koinè e direttori zona distretto Giampiero Luatti e Roberto Francini e responsabili UFAS Laura Novelli e Sabrina Palei.

Prima dello spettacolo teatrale ad opera delle ragazze e ragazzi del Progetto VIVA “Alzheimer: parola composta da lettere dure”, saranno ospiti Marco Caciagli e Silvia Iacopini, protagonisti del documentario “La leggerezza” scritto e diretto dal figlio Andrea in cui Anna, la nonna, soffre di Alzheimer.