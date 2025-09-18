Lavori sulle autostrade, raffica di chiusure in Toscana. La mappa dei cantieri da evitare

Firenze, 18 settembre 2025 – Una raffica di cantieri e chiusure sulle autostrade toscane: ecco una mappa dei lavori in vista da qui al fine settimana per evitare brutte sorprese e programmare il proprio itinerario.

I caselli chiusi

Cominciamo dalla A1: per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 settembre sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da Roma/Firenze e da Bologna. In alternativa si può uscire a Firenze Nord (per chi proviene da Roma/Firenze) oppure a Barberino di Mugello (per chi proviene da Bologna), proseguendo sulla viabilità ordinaria lungo la Barberinese.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22 di giovedì 18 alle 6 di venerdì 19 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire a Prato Est, percorrere la viabilità ordinaria lungo l’asse viale della Repubblica-via Firenze-via Vittorio Emanuele ed entrare in A1 a Calenzano, in direzione di Bologna.

Di nuovo sulla Autostrada del Sole A1 ma nel tratto aretino, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 18 alle 6 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Arezzo in entrata verso Roma, Incisa Reggello in uscita per chi proviene da Firenze.

Infine sempre A1 ma nel tratto fiorentino, per consentire attività di ispezione delle gallerie, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Scandicci in entrata verso Bologna, Firenze Sud in uscita per chi proviene da Roma.

Chiusura di interi tratti autostradali

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22 di mercoledì 17 alle 6 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa l'immissione sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per chi proviene da Roma e da Bologna ed è diretto verso Firenze ovest. In alternativa si consiglia di uscire a Firenze Nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.

Ancora sulla A1 dalle 22 di sabato 20 alle 6 di domenica 21 settembre, sarà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto. In alternativa si consigliano i seguenti percorsi: verso Roma dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.

Ancora sulla A1, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di domenica 21 alle 6 di lunedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 a Barberino.