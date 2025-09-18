Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
CronacaSciopero generale lunedì 22 settembre
18 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Sciopero generale lunedì 22 settembre

Sciopero generale lunedì 22 settembre

Saranno garantiti i servizi sanitari essenziali della Asl

medici

medici

Arezzo, 18 settembre 2025 – Sciopero generale lunedì 22 settembre

Saranno garantiti i servizi sanitari essenziali

Sciopero generale lunedì 22 settembre 2025 proclamato da USB, FISI, SGB e CUB.

A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutto il personale (aree dirigenziali e comparto).

Asl Toscana Sud Est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata