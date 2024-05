Sintra e Caffè Corsini insieme al Netcomm Forum di Milano

Arezzo, 7 maggio 2024 – Due realtà aretine insieme al Netcomm Forum, il più importante appuntamento per il mondo digitale italiano. La fiera, giunta alla diciannovesima edizione, è in programma mercoledì 8 e giovedì 9 maggio al MiCo - Milano Congressi e vedrà la partecipazione congiunta di Sintra Digital Business e Caffè Corsini che avranno a disposizione uno stand dove incontrare operatori di ogni continente per un confronto sulle più recenti frontiere nel settore dell’e-commerce. In quest’ottica, le due imprese toscane presenteranno un comune progetto di trasformazione digitale che offrirà anche un’occasione di promozione di Arezzo, del suo territorio e delle sue specialità.

Fondato nel 1950, Caffè Corsini è da sempre riconosciuto tra i soggetti maggiormente innovatori nel panorama della torrefazione con un costante impegno nell’abbinare l’alta qualità del prodotto alla capacità di anticipare le evoluzioni del mercato e dei consumatori, acquisendo così un buon posizionamento in Italia e a livello internazionale. La più recente sfida è rappresentata dalla trasformazione digitale di questa storica azienda, che ha affidato all’aretina Sintra la riorganizzazione del proprio portale con l’obiettivo di fornire maggiori contenuti e di implementare l’esperienza dell’e-commerce, prevedendo un’integrazione tra i vari canali finalizzata a ottimizzare le attività aziendali, migliorare l’esperienza dell’utente e favorire lo sviluppo di interazioni. I vantaggi di questo percorso sono testimoniati dai numeri: nonostante il 2023 abbia registrato una generale frenata negli acquisti e-commerce, il canale online di Caffè Corsini ha chiuso con un +40% e nel 2024 sta registrando un ulteriore +19%. Il Netcomm Forum, dunque, diventerà una vetrina per illustrare le soluzioni adottate e per condividere questa esperienza con i principali operatori in ambito digitale, attraverso l’allestimento di un virtual store innovativo e dinamico che permetterà anche di assaggiare il caffè “made in Arezzo” di Corsini Caffè.