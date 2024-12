Arezzo, 4 dicembre 2024 – La Sintra di Arezzo e l’Università di Siena unite in un “project work” per l’Ac Milan. Le due realtà toscane hanno collaborato in un innovativo percorso rivolto agli studenti di tre corsi di laurea che ha trovato il proprio cuore nell’invito a valutare e ideare soluzioni innovative per migliorare le strategie di marketing digitale attuate dalla società calcistica rossonera, con l’obiettivo di consolidarne la presenza digitale e le relazioni con i clienti. L’iniziativa “Omnichannel and web marketing strategy: from local to global” ha trovato la partecipazione di oltre cento ragazzi e ragazze dell’ateneo senese che, lavorando in gruppo e facendo affidamento sui consigli dei tecnici di Sintra, si sono messi alla prova nella realizzazione di ben cinquantasei progetti che sono stati valutati e condivisi nel corso di un evento conclusivo alla presenza di tutti i diversi partner coinvolti.

L’incontro finale ha fatto affidamento sui professori Lorenzo Zanni e Valerio Natale dell’Università di Siena, su Gianni Bianchi, Elisa Stocchi, Francesca Frasconi e Valentina Chessa per Sintra e sul collegamento on-line di Francesco Loperfido (head of E-Commerce, Omnichannel & Marketplaces dell’Ac Milan), che si sono interfacciati con gli studenti dei corsi di laurea di Marketing, Marketing Internazionale e International Marketing per sostenere l’acquisizione di nuove competenze e favorire l’incontro con il mondo del lavoro. I progetti hanno rivolto una particolare attenzione allo sviluppo di strategie di omnicanalità dello stesso Milan per individuare soluzioni di digital marketing da applicare all’e-commerce in coerenza con il layout dei negozi fisici della società calcistica per rafforzare la conoscenza del brand on-line e off-line, con un focus rivolto al coinvolgimento e alla fidelizzazione dei più giovani utenti della generazione Z. Docenti e professionisti, dunque, si sono confrontati con gli studenti per analizzare punti di forza ed elementi di criticità di ogni lavoro, fornendo così una formazione di alto livello finalizzata a fornire competenze, conoscenze e capacità utili per un futuro inserimento lavorativo. L’iniziativa, tra l’altro, ha rinnovato l’attenzione verso le giovani generazioni da parte di Sintra, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale che rivolge un particolare impegno per stimolare un collegamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro per individuare i più promettenti talenti da inserire nei diversi ruoli aziendali. «Questa fortunata iniziativa - spiega Gianni Bianchi, fondatore e titolare di Sintra insieme a Michele Barbagli e Angiolino Frontani, - è figlia di molti anni di collaborazione con l’Università di Siena e, con il coinvolgimento dell’Ac Milan, ha permesso agli studenti di misurarsi con una case history reale in cui prendere decisioni e trovare soluzioni. I ragazzi e le ragazze coinvolti sono stati stimolati a lavorare in gruppo e a maturare creatività strategica, due caratteristiche oggi fondamentali per entrare nel mondo del lavoro e per portare valore al mercato».