Arezzo, 13 marzo 2025 – Sindaci e lavoratori insieme per difendere il futuro della Hsg

Sabato 15 marzo assemblea nel Comune di Castel San Niccolò

“Ringraziamo il sindaco di Castel San Niccolò per aver organizzato l’assemblea di sabato prossimo in Comune. La vertenza Hsg non è solo dei lavoratori ma dell’intera vallata”. L’incontro si terrà alle ore 11 di sabato 15 marzo in palazzo comunale e vi prenderanno parte anche tutti i lavoratori dell’azienda, con le loro valutazioni e proposte. Alessandro Mugnai, dirigente Filctem Cgi: “aver accolto la nostra richiesta è un segno di sensibilità istituzionale del sindaco Antonio Fani ì che, ne siamo certi, verrà condiviso dai suoi colleghi della vallata. Dopo i ripetuti incontri in Prefettura, è adesso necessario che si arrivi a una soluzione che garantisca la continuità produttiva della Hsg e il lavoro ai suoi 14 addetti. Non solo. Il proseguimento dell’attività tessile sarà un segnale di confermazione della vocazione produttiva del Casentino in un settore che lo contraddistingue a livello nazionale”.