Parlare di sicurezza e salute nelle scuole. Accordo Regione, Inail e Ufficio scolastico

Firenze, 20 settembre 2023 – Un'intesa per la promozione, la cooperazione, l'implementazione e lo sviluppo di iniziative in materia di sicurezza e salute nelle scuole, nonché per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali, l'orientamento e l'attuazione di progetti didattico-formativi, è stata sottoscritta tra Regione Toscana, Direzione regionale Inail per la Toscana (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ed Ufficio scolastico regionale della Toscana.

Il protocollo d'intesa parte dalla constatazione che Regione ed Inail hanno competenze in materia di prevenzione e promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita e che entrambi realizzano interventi rivolti alla scuola proprio in questo ambito.

L'Ufficio scolastico regionale, invece, ha competenza in materia di istruzione e di educazione. L'Ufficio della Toscana, naturalmente, lo ha in relazione alle scuole toscane.

''La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro si costruisce anzitutto con la prevenzione - commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani - E la cultura della prevenzione ha solide basi se si inizia a parlarne sui banchi di scuola, per farla diventare qualcosa di naturale e coltivare i necessari anticorpi rispetto a comportamenti a rischio. L'accordo che firmiamo oggi va in questo senso, ci aiuterà a costruire questi anticorpi e riguarda peraltro un tema, come la sicurezza e la salute a lavoro, al centro dell'agenda politica di questa regione''.