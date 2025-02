Arezzo, 26 febbraio 2025 – Sicurezza, a Bibbiena arrivano due nuovi carabinieri

Quattro Carabinieri in più nella vallata del Casentino di cui due in forze a Bibbiena ovvero una pattuglia in più sul capoluogo.

Questa la novità sul fronte della sicurezza interna, che emerge da un incontro che il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessore alla Sicurezza Francesco Frenos, hanno avuto con il Capitano Domenico Gaudio, Comandante dei Carabinieri a Bibbiena.

Il Sindaco commenta: “La collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni rappresenta la forza del nostro territorio sul fronte della sicurezza. Stiamo assistendo a un importante cambio di passo su questo aspetto, con un maggiore controllo del territorio. Come amministratori siamo particolarmente soddisfatti di come si sta pianificando l’aspetto del controllo territorio, partendo proprio dalla stazione ferroviaria di Bibbiena con una presenza costante, soprattutto in certi orari, dei Carabinieri. Poi c’è il fronte dedicato alle aree industriali e produttive, dove la presenza di volanti è aumentata e consente di avere maggiore serenità laddove si lavora. Anche sulle zone residenziali si sente la presenza importante delle forze dell’ordine. Le pattuglie sono sostanzialmente triplicate e questo ha portato a un calo degli eventi delittuosi in generale. L’incremento di personale ci fa un enorme piacere perché consente anche di continuare a monitorare, potando avanti sul territorio percorsi di vigilanza anche in collegamento con il sistema del controllo targhe in entrata e uscita dalla vallata a cui aderiamo con convinzione. Per tutto questo ringrazio sentitamente il Capitano Domenico Gaudio per il grande lavoro che sta svolgendo sul territorio”.

L’Assessore Francesco Frenos parla di prevenzione: “L’organizzazione sulla sicurezza vanta una grande e proficua collaborazione tra tutte le forze dell’ordine del territorio, compresa la Polizia Municipale. Questa collaborazione è alla base di un percorso di sorveglianza e controllo del territorio del quale stiamo felicemente raccogliendo i frutti. Accanto a questo è importante ricordare anche l’enorme lavoro di prevenzione che viene attivato attraverso incontri mirati con gli anziani sul tema truffe, con i ragazzi delle scuole del territorio sui temi della legalità e dell’uso di stupefacenti. Nel filone della prevenzione abbiamo anche il percorso che sta andando molto bene al CPIA ovvero la scuola per stranieri. Di tutto questo possiamo ringraziare il Capitano Gaudio e il suo staff perché, investire in prevenzione, è fondamentale per una comunità che vuole crescere in modo armonico”.