Si stacca una finestra e piomba in piazza Danti: salvi per miracolo i passanti

Piazza Danti

Perugia, 5 febbraio 2023 - Poteva finire in tragedia. Per fortuna l'incidente si è concluso soltanto con tanta paura. Questa mattina una finestra del terzo piano del palazzo dell'ex cinema Turreno si è staccata ed è piombata a terra in piazza Danti.

Li sotto, in quello spazio ristretto erano presenti diverse persone, tra cui l'ex sindaco Renato Locchi e il consigliere comunale Francesco Zuccherini con la moglie all'ultimo mese di gravidanza.

Stavano facendo due chiacchiere in prossimità del bar come abitudine di tanti perugini, soprattutto la domenica mattina o nelle belle giornate di sole. Fortunatamente nessuno è stato colpito. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che la Municipale per gli interventi di messa in sicurezza delle finestre. E' lo stesso Zuccherini a raccontare come sono andati i fatti: "Siamo salvi per miracolo - dice - .Il tendone aperto del Bar Danti ha attutito il colpo e deviato la traiettoria della finestra. Se non ci fosse stata quella struttura, qualcuno, probabilmente, sarebbe morto. La finestra con il vetro è passata a due centimetri da noi. Un secondo prima c'era anche una signora con il figlio sul passeggino".

In questo palazzo ci sono due bar con i tavoli all'aperto e un barbiere. La zona è molto frequentata: non oso pensare a quello che poteva succedere. Tutto bene quello che finisce bene - osserva il consigliere - il mio invito però è di fare più attenzione alle manutenzioni dei palazzi, soprattutto quelli più vetusti del centro e di alcune aree periferiche. Solleciterò la Giunta comunale ad aprire un dibattito in materia, visto lo stato in cui versano alcuni immobili, tale da minacciare la sicurezza pubblica".

Silvia Angelici