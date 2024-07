Si sottrae agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza: denunciato

Pontedera, 9 luglio 2024 - I carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà un conducente, per l'ipotesi di reato di rifiuto a sottoporsi all'accertamento volto a riscontrare eventuale stato di ebbrezza. Nello specifico, il soggetto, alcuni giorni fa, alle prime ore del mattino, avrebbe perso il controllo di un'autovettura che andava ad impattare violentemente contro un pilone in cemento, senza tuttavia coinvolgere fortunatamente altre persone o veicoli. L'automobilista, che è stato immediatamente soccorso e poi trasportato per accertamenti al pronto soccorso ospedaliero, nell'attesa di essere sottoposto alle cure mediche e ai consueti e previsti accertamenti ematici, si sarebbe allontanato arbitrariamente evitando l'accertamento per evidenziare eventuali assunzioni di sostanze d'abuso. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria e la patente di guida è stata ritirata.