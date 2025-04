Arezzo, 14 aprile 2025 – Con la giornata di Venerdì 11 Aprile, si è conclusa la terza edizione del Festival dell'EcoNOlmia sul tema “L’Economia del Territorio tra passato, presente e futuro” organizzato dai ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico di Cortona.

Quest'anno, grazie agli interventi di altissimo valore che si sono succeduti,ha raggiunto un livello di straordinario d i interesse e partecipazione. L’inaugurazione ha avuto luogo lunedì 7 Aprile nell’aula del Consiglio Comunale con il taglio

del nastro del Dirigente Scolastico dell’Istituto “L. Signorelli”, Prof.ssa Maria Beatrice Capecchi, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, il Sindaco del Comune di Cortona, il Direttore della Banca Popolare di Cortona, il Segretario generale CCIAA di Arezzo e Siena e il Presidente Confindustria Valdichiana “GIOVANI E MERCATO DEL LAVORO, Provveditore agli Studi di Arezzo”.

Gli studenti hanno avuto l'occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente.

Il Festival si è sviluppato in 5 giornate, dal 7 aprile all’11 aprile; ogni giornata è stata caratterizza da illustri interventi su argomenti specifici, dall’imprenditoria giovanile, con il vicedirettore della confesercenti di Arezzo, Lucio Gori, con le cooperative sociali POLIS ATHENA, KOINE’, COMARS, il presidente Provinciale del CNA, ad esperti del settore turistico del territorio come Vittorio Camorri di Terre Etrusche.

Momenti significativi si sono vissuti con il Notaio Andrea Ferraris che ha spiegato agli alunni come stilare lo statuto di un’impresa, con il commercialista Morè che ha illustrato il bilancio di un’azienda e il direttore della banca popolare di Cortona, Roberto Calzini che ha spiegato il fido bancario ed il Titolare di IN.GE INFORMATICA SRL, Alessandro Concettoni che ha sviluppato il tema dell’intelligenza artificiale sul lavoro e la comunicazione.

Gli alunni organizzatori sono stati capaci di inserire nel festival non solo aziende ma anche rappresentanze del centro per l’impiego, agenzie del lavoro, esperti specifici per il professionale dei servizi e la sanità come OPI, ordine delle professioni infermieristiche e Farrago Studio S.r.l specifico per gli alunni del liceo Artistico.

Emozionante e ricco di spunti da tenere in considerazione per il prossimo anno, per curare il PCTO degli alunni, sviluppare ulteriori incontri e visite aziendali per costruire un dialogo costruttivo tra scuola e azienda, è stata l’ultima giornata del festival presso l’auditorio di S. Agostino alla presenza di coloro che hanno avuto un riscontro molto positivo per aver ideato questo festival e sisono espressi con parole di gradimento e plauso nei confronti degli alunni e dell’istituto. A parlare per Primo il direttore della banca popolare Roberto Calzini che ha approfondito l’importanza e il ruolo della Banca di Comunità; Fabrizio Bernini, Presidente di Zucchetti Centro Sistemi SpA e Presidente di Confindustria Toscana Sud ha raccontato la sua esperienza e illustrato come un’azienda debba essere sempre connessa al future, Siliano

Stanganini, Managing Director di Icaro SRL, raccontando anch’egli la propria esperienza lavorativa ha sviluyppato il tema "Politica di ricerca,selezione ed assunzione," Stefano Salvi, responsabile delle risorse umane e Luca Varignani, responsabile dell'area produzione SMT di MB Elettronica, hanno sviluppato il tema “Pensare insieme al Futuro”, Menci Andrea, ha sviluppato il tema dell’Evoluzione del mondo del trasporto.

I contributi, talmente elevati e ricchi di contenuti, hanno coinvolto ed emozionato l’intera platea. Dando appuntamento al prossimo Festival dell'EcoNOImia, ci piace sottolineare, fra tanti spunti, un messaggio emerso dal Convegno.

“Ragazzi,siate affamati di vita e disapere,siate ambiziosi, curiosi e sopratutto pronti perché anche in un mondo così complesso le opportunità sono tantissime