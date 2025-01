Arezzo, 8 gennaio 2025 – Al via il 23esimo Maria Giubilei International Piano Competition Edizione 2025 a Sansepolcro Una collaborazione tra

FIDAPA Sezione Alta Valle del Tevere e Centro Studi Musicali della Valtiberina

Si avvicina l’inizio del 23° Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei che grazie al contributo di numerosi sostenitori privati, commerciali e istituzionali, vedrà nella nuova edizione un notevole incremento del monte-premi che raggiungerà un importo totale di ben 15.900€.

Da notare che il concorso è rivolto prevalentemente a pianisti ma una delle sezioni, Autore contemporaneo, si rivolge anche a formazioni miste fino al quartetto con pianoforte.

Queste le scadenze e la struttura della nuova edizione:

SCADENZE

- Iscrizioni online: dal 17 febbraio al 14 marzo (termine ultimo)

- Preselezione online: invio video entro il 14 marzo

- Fasi finali in presenza: 31 maggio e 1° giugno

SEZIONI

- Sezione “Marco Gennaioli” per pianoforte - fino a 25 anni di età

- Sezione “Paola Baschetti” per pianoforte - fino a 35 anni di età

- Sezione “Autore contemporaneo” per pianoforte o formazioni con pianoforte fino al quartetto - fino a 40 anni di età

MONTE PREMI 15.900€

+ 2 concerti premio con la Sinfonia Smith Square Orchestra di Londra (ad Anghiari e Londra) e altri concerti premio presso varie istituzioni convenzionate con il concorso.

In giuria:

Manuel Araujo (Portogallo), Michele Bianchini, Monaldo Braconi, Fabrizio De Rossi Re,

Ada Gentile, Agathe Leimoni (Grecia), Stefania Santangelo

Screenshot 2025-01-05 alle 16.55.42.png

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti seguiteci sulla pagina Facebook, su Instagram e sulla pagina internet del concorso.

Per qualunque ulteriore informazione riferirsi al seguente contatto mail: [email protected]

Un sentito ringraziamento a tutti i nostri sostenitori, senza di loro una competizione di tale rilevanza internazionale in un contesto cittadino come quello biturgense non sarebbe mai stata possibile.