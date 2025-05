Arezzo, 15 maggio 2025 – Presentata la prima edizione del Premio Polimnia #workingwomen, la cerimonia si terrà venerdì 16 maggio alle 21 a Cortona, nell’auditorium del Centro convegni Sant’Agostino. Il premio vuole mettere in risalto la peculiarità delle donne che si sono distinte grazie alle loro capacità intellettive di emergere nel mondo dell’imprenditoria, nelle arti e nei mestieri, nella scienza e nello sport. Polimnia #workingwomen è un premio per riconoscere il loro talento; l’obiettivo è quello di premiare tutte coloro che si battono per la parità di genere, l’affermazione dei diritti all’interno della società e per la creazione di una cultura dell’uguaglianza, della tutela e promozione sociale, politica, culturale ed economica delle donne, in Italia e all’estero.

«Accogliamo con grande piacere la prima edizione del Premio Polimnia e tutte le personalità che riceveranno il riconoscimento - dichiara il sindaco Luciano Meoni - Cortona è città d’arte e città dell’accoglienza. Questa iniziativa, nel pieno spirito storico e culturale di questa città, intende valorizzare quelle figure femminili che si sono contraddistinte nell’imprenditoria e nel management, nella ricerca scientifica e nello sport, ma anche in temi come quello dell’ecologia e dell’ambiente. Il buon funzionamento di ogni organizzazione dipende se vengono poste le condizioni di parità in partenza per tutte e per tutti. Solo così è possibile ottenere una competizione virtuosa e quindi generare una crescita e un benessere organizzativo».

«Siamo onorati che l’Amministrazione di Cortona abbia accolto con entusiasmo il progetto del Premio Polimnia #workingwomen – dichiara Angelo Morelli che organizza l’evento insieme a Chiara Fatai - In linea con l’obiettivo 5 della Comunità europea sulla parità di genere, con questa iniziativa si vuol mettere in risalto la peculiarità di donne che si sono distinte grazie alle loro capacità intellettive, alla tenacia nel dimostrare il loro operato e alla perseveranza nell’aver creduto nei propri ideali. Pur essendo alla prima edizione siamo soddisfatti del parterre delle premiate che rappresentano l’eccellenza in ambito nazionale nei settori del management, dell’imprenditoria, della ricerca scientifica, dell’ecologia e ambiente e dello sport, oltre che riconoscere i giovani talenti e le eccellenze del territorio».

I premi di questa prima edizione andranno:

Paola Angeletti (Management e finanza)

Eleonora Anselmi (Eccellenze del territorio)

Eleonora Baglini (Giovani talenti)

Alberta Ferretti (Imprenditoria)

Delia Goletti (Ricerca scientifica)

Margherita Granbassi (Sport)

Tiziana Monterisi (Ecologia e ambiente)

La serata di premiazioni sarà presentata dai giornalisti Luca Caneschi e Patrizia Mari.