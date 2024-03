Servizi bus per le festività pasquali a Siena, Arezzo e Grosseto

Arezzo, 26 marzo 2024 – In coincidenza con la chiusura delle scuole per le festività pasquali, i servizi di Autolinee Toscane subiranno alcune variazioni.

Giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 e martedì 3 aprile tutti i servizi, sia urbani ed extraurbani, seguiranno l’orario feriale non scolastico.

Nel dettaglio il quadro dei servizi nei territori di riferimento del Dipartimento Sud di Autolinee Toscane, ovvero Siena, Grosseto e Arezzo per quanto riguarda in particolare i giorni di Pasqua.

Siena

A Siena il giorno di Pasqua il servizio urbano sarà svolto in forma ridotto: saranno dunque disponibili collegamenti delle linee s1, s2, s3, s5, s6, s9, s10, s18, s19, s30, s33, s34, s35, s36, s51, s53, s54 e la linea SFS Empoli-Siena. Le altre linee saranno sospese. Il dettaglio delle corse garantire è consultabile sul sito at-bus.it nella sezione Linee e orari/Avvisi/Siena.

In Valdelsa il giorno di Pasqua saranno attivi i servizi della linea extraurbana 130, della linea urbana 305 di Poggibonsi, della linea urbana 201 a Colle Val d’Elsa e delle linee urbane sg1 e sg2 di San Gimignano.

Per quanto riguarda il comune di Montepulciano il servizio urbano sarà svolto nelle sole corse festive sia a Pasqua che a Pasquetta. Nel comune di Chiusi il servizio urbano sarà sospeso il giorno di Pasqua, mentre a Chianciano sarà sospeso sia a Pasqua che il lunedì di Pasqua.

A Pasquetta, dove previsti, i servizi bus seguiranno l’orario festivo.

Grosseto

Il giorno di Pasqua il servizio extraurbano seguirà l'orario festivo ridotto e saranno effettuati solo i servizi extraurbani funzionali alle tratte dei lavoratori (verso Piombino e

Scarlino/Casone e da Massa Marittima a Follonica). Le linee regionali Grosseto-Siena (linea 51G) e Grosseto-Firenze (linea 50G) non saranno effettuate. Per il servizio urbano, a Grosseto sarà osservato l’orario festivo ridotto (linea g1 effettuata ogni 60 minuti anziché ogni 30 minuti; linea g2 e linea g3 effettuate ogni 60 minuti, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 20). A Follonica il servizio urbano sarà sospeso il 31 marzo 2024.

Nella giornata di lunedì 1° aprile 2024 (Pasquetta) i servizi urbani ed extraurbani saranno effettuati con cadenza festiva.

Arezzo

Nel giorno di Pasqua tutti i servizi saranno soppressi ad eccezione dei servizi urbani di Arezzo che saranno svolti con orario festivo, tranne l’interruzione prevista tra le 12.30 e le 15.30. Nel giorno di Pasquetta tutti i servizi del territorio saranno svolti seguendo l’orario festivo.

Tutte le variazioni ai servizi nel periodo pasquale sono inserite in un'apposita sezione del sito web di at, consultabile a questo link: https://www.at-bus.it/it/news-e-comunicati-stampa/novita/servizio/pasqua-2024-linee-e-orari.