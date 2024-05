Pisa, 6 mag - Sei talk show su sostenibilità, musica, libri e arte. Ma anche giovani e senso di comunità. Tutto questo e molto altro è "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo" è la rassegna che parte mercoledì pomeriggio, dalle 18 in Largo Ciro Menotti, proprio sotto la nostra redazione, per affrontare temi di attualità nel salotto buono cittadino declinati con leggerezza ma non in modo superficiale con una varietà di ospiti. Grazie alla partnership con l'associazione culturale Mediterranea Music e il supporto di Alla Vigna Group sul palco in piazza saliranno decine di ospiti che intratterranno il pubblico (l'ingresso è libero e gratuito) in modo pop, divertente, insolito ma comunque efficace a fare i conti con le questioni principali legate al nostro tempo Il primo appuntamento, "La Nazione... e la sostenibilità", è dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale e vedrà protagonista Drusilla Gucci, modella e influencer ed esperta di moda green, che stimolata dal giornalista de La Nazione, Gabriele Masiero, dialogherà con Marco Martinelli, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e divulgatore, e con Chiara Natale vicepresidente di Athena onlus, associazione che si occupa di sport inclusivo.

Il secondo appuntamento, in programma il 15 maggio, sarà intitolato "La Nazione… digitale, tra social e glocal" e vedrà protagonisti il comico e scrittore Fabio Ptratelli, molto attivo anche sui social network e sul web, insieme a Irene Jin (15 maggio), giovane pisana creatrice di una startup di successo che si occupa di social marketing raccontata da Forbes per i suoi successi planetari. La rassegna prosegue il 22 maggio con "La Nazione… i libri e la comunità", dove il giornalista de La Nazione, Saverio Bargagna, presenterà il suo primo romanzo di successo "Il più buono del paese" (Astarte edizioni), insieme a Stefano Agnoloni, maestro di bon-ton e personaggio televisivo. Sul palco anche l'assessore al commercio, Stefano Pesciatini, e Fabrizio Di Sabatino, storico commerciante di abbigliamento, per promuovere le eccellenze di uno dei tanti piani della bellezza di Pisa: il centro storico e il suo asse commerciale parlando delle sfide del futuro e di un mondo sempre più influenzato dallo strapotere dei social, ma anche della necessità di costruire nuove opportunità di socializzazione e di crescita senza abbandonare le radici e la nostra storia. A fine mese, invece, spazio alla musica e ai giovani con "La Nazione, i giovani e la musica": il 29 maggio si canta con Valerio Simonelli e Marina Ardimento. Con loro anche Giulia Bardelli, la giovanissima pisana tra i promotori nei mesi scorsi di una delle tappe italiane del Parlamento europeo dei giovani. Mercoledì 5 giugno sarà protagonista ancora la musica con "La Nazione... e i talent": sul palco di Largo Ciro Menotti arriva Federica Marinari, cascinese di talento e già concorrente di Amici e Sanremo Giovani, che dialogherà con Eleonora Pischedda, pisana e vincitrice del contest "Notti di Talento" di cui La Nazione è media partner esclusivo. Con loro anche Stefano Bini, esperto di moda e regista di eventi a livello internazionale e già presidente di giuria delle prime tre edizioni di Notti di Talento. Infine il 12 giugno "La Nazione... e l'arte" chiude la rassegna con la giornalista de La Nazione Antonia Casini autrice di “Ti presento Pisa” (Pacini editore), la cantante e pittrice Ilaria Belli e il cantante, pittore e scrittore, Francesco Thomas Ferretti. Si parlerà di un altro piano della bellezza della città: scrigno di storia e monumenti attraverso un viaggio nei nostri luoghi più belli a misura di bambini e famiglie (con Antonia Casini), ma racconteremo anche la musica che diventa pittura (e non solo colonna sonora della vita di ciascuno di noi) con Ilaria Belli e Francesco Thomas Ferretti.

La rassegna "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo" è sostenuta da un pool di aziende partner del progetto: Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Camarillo, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Circolo Mazzei, Del Colle, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierigé, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra Mfg.