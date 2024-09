Scuola Pisano, via ai rimborsi degli abbonamenti

Uscirà nei prossimi giorni il bando per chiedere il rimborso degli abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico acquistati dalle famiglie degli alunni della scuola media «Niccolò Pisano» di Marina di Pisa che è attualmente interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione ex novo dell’edificio, grazie ai fondi del Pnrr, con conseguente spostamento, per tutta la durata dell'intervento, degli studenti nella sede provvisoria di Calambrone.

«Manteniamo la promessa - sottolinea l’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo Buscemi – mettendo a disposizione un ventaglio di opzioni che consentiranno agli alunni della 'Pisano' di raggiungere la sede provvisoria di Calambrone riducendo al minimo i possibili disagi.

Tra queste c'è anche quella di utilizzare gratuitamente il bus e le famiglie che hanno scelto questa opzione possono quindi già utilizzare il servizio dai primi giorni di scuola, sottoscrivendo un normale abbonamento mensile, trimestrale o annuale che verrà rimborsato dal Comune con cadenza trimestrale«. Opzione che riguarda una ventina di alunni: per chiedere il rimborso degli abbonamenti sottoscritti, sarà necessario essere residenti nel Comune di Pisa, iscritti all’anno scolastico 2024/25 alla «Pisano« e non essere beneficiari dei servizi di scuolabus o navetta messi a disposizione dall'amministrazione. Non saranno inoltre rimborsati i biglietti singoli e gli abbonamenti non attinenti la linea 10. Le altre soluzioni riguardano il servizio a pagamento con lo scuolabus del Comune dalla propria abitazione (o vicinanze) fino alla Scuola Quasimodo a Calambrone e ritorno e il servizio di navetta gratuito o con partenza dalla «Pisano« e arrivo alla «Quasimodo« e ritorno, con orari e fermata predeterminata a Tirrenia.