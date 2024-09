Scuola edile Arezzo, la presentazione dei corsi

Arezzo, 4 settembre 2024 – Ieri, all'Informagiovani di Arezzo, si è tenuta una presentazione dedicata ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per giovani sotto i 18 anni che cercano un percorso alternativo alla scuola superiore, con l'obiettivo di ottenere una qualifica professionale direttamente spendibile nel mercato del lavoro. L'evento, che ha avuto luogo dalle 16:00 alle 18:00, ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Centro per l’Impiego di Arezzo e delle agenzie formative coinvolte.

Durante l'incontro, sono stati illustrati i 5 corsi gratuiti che partiranno a settembre 2024:

Operatore ai servizi di vendita (IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana Srl)

Operatore Termoidraulico (Centro per la formazione e sicurezza in edilizia e Metaphora Sc)

Operatore Meccanico (Metaphora e Centro per la formazione e sicurezza in edilizia)

Operatore ai servizi d'impresa (Arezzo Formazione Abaco)

Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa (Arezzo Formazione Abaco)

Particolare attenzione è stata rivolta al corso di Operatore Termoidraulico, presentato dal direttore della Scuola Edile di Arezzo, Andrea Bigazzi. Questo corso di qualifica, denominato SPID 4 – Scuola per idraulici, ha una durata di tre anni e prevede:

1° anno: 990 ore suddivise tra materie di base, materie professionali, teoria e laboratorio.

2° e 3° anno: 990 ore ciascuno, di cui 400 ore di stage in azienda.

Le materie professionali includono la realizzazione di impianti, la manutenzione e il collaudo, fornendo una preparazione completa e direttamente applicabile nel mercato del lavoro.

Requisiti per l’accesso: diploma di terza media e meno di 18 anni. Per gli studenti stranieri è richiesto il livello di italiano A2.

Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, con lezioni la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e, in caso di rientri pomeridiani, dalle 14:00 alle 18:00.

La Scuola Edile di Arezzo è stata inoltre riconosciuta per il suo impegno continuo nella formazione di figure professionali qualificate per il settore delle costruzioni e per il suo ruolo di punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze nel campo dell'edilizia e delle infrastrutture.

Il Direttore della Scuola Edile di Arezzo, Andrea Bigazzi ha sottolineato: “

"La qualifica per Idraulici, che noi svolgiamo ormai dal 2013, è un trampolino importante per trovare lavoro. I nostri ragazzi che si diplomano e che vogliono intraprendere questa professione, vengono tutti regolarmente assunti. La professione dell’idraulico apre veramente molte strade e molte porte ai nostri giovani”

Questi percorsi triennali, completamente gratuiti e promossi dalla Regione Toscana, offrono ai ragazzi una valida opportunità per acquisire competenze professionali direttamente applicabili nel mondo del lavoro.

L'incontro di ieri ha rappresentato un'importante occasione di orientamento per molti ragazzi e famiglie, interessati a conoscere le diverse opzioni disponibili per il prossimo anno scolastico.