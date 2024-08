Scuola, Codacons: “Aumenti del 15%. Spesa fino a 1300 euro a studente”. I consigli per risparmiare

Firenze, 23 agosto 2024 – Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, per le famiglie italiane si profila l’ormai consueta “stangata” di settembre. È il Codacons a lanciare l’allarme, fornendo i dati ufficiali sul caro-scuola e sulle spese che i genitori dovranno affrontare per l'acquisto di libri e materiali scolastici. Secondo le stime dell’associazione a tutela dei consumatori, tra quaderni, zaini, diari, cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari, il costo complessivo per l'anno scolastico 2024 – 2025 può arrivare fino a 1.300 euro per studente. Una cifra elevata che mette a dura prova le finanze di molte famiglie italiane.

Rincari soprattutto per i marchi griffati

Il panorama dell’offerta scolastica è estremamente variegato, con una vasta gamma di marche e prezzi. Tuttavia, i beni che subiscono i rincari più significativi sono zaini, diari e astucci “griffati”, legati a marchi molto richiesti dai giovani. Secondo il Codacons, questi prodotti possono registrare aumenti fino al 15% rispetto all’anno precedente, trainati dalla forte domanda. Per un prodotto di marca, come uno zaino, la spesa può superare i 200 euro, mentre un astuccio multi-piano griffato può arrivare a costare fino a 60 euro. Un diario può venire fino a 35 euro. Di contro, i prodotti scolastici non legati a marchi famosi o a personaggi popolari mostrano rincari più contenuti, nell’ordine del 3%.

Libri scolastici: un esborso significativo

Non sono solo i materiali a pesare sul bilancio familiare. Anche i libri scolastici registrano un aumento dei prezzi. L’Istat ha rilevato un incremento medio del 4,9% rispetto al 2023, il che significa che le famiglie che scelgono di acquistare libri nuovi, senza ricorrere al mercato dell’usato, dovranno prepararsi a sborsare cifre che variano dai 300 ai 700 euro per studente, a seconda del tipo di scuola.

Consigli utili per risparmiare

Tuttavia, il Codacons offre alcuni suggerimenti per contenere la spesa: