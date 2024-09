Scuola, boom Its academy energia e ambiente

Arezzo, 18 settembre 2024 – La sfida della sostenibilità tra transizione energetica e green rappresenta uno dei cambiamenti più significativi che le imprese sono chiamate ad affrontare nel breve periodo.

Un percorso non più rinviabile che crea un ripensamento delle competenze e professionalità richieste dai distretti produttivi. Its energia e ambiente ha intercettato questo nuovo fabbisogno da parte di numerose aziende e lo ha tradotto in nuovi percorsi post diploma rispondenti alle loro esigenze. Inoltre, oltre il 90% dei diplomati in questi Its academy al termine del corso trova un lavoro, ben retribuito ed in linea con il percorso formativo intrapreso negli Its energia e

ambiente. E' quanto emerge da una ricerca della

Fondazione Its energia e ambiente realizzata sul campione di 520 ragazzi e ragazze tra i 18 e 25 anni d'età, realzzata in vista dell'open day che si terrà presso la Casa dell'energia di Arezzo il prossimo venerdì 20 settembre. Secondo la ricerca di Fondazione

Its energia e ambiente, un ragazzo su tre sta prendendo in considerazione di intraprendere questo percorso formativo. Per quali motivi? 'La centralità del problema energetico' secondo il 48% dei ragazzi; mentre per il 43% la 'sensibilità per i probleminambientali'.

Per il 34% è 'fare una cosa utile alla collettività', 'opportunità di lavoro in multinazionali, e anche all'estero' dichiara il 31%, 'è un settore dove non esiste disoccupazione' pensa il

27%, 'mi fa sentire utile