Scuola, al via petizione online a sostegno della preside Savino

Firenze, 23 febbraio 2023 – Una raccolta firme dal titolo 'Sosteniamo la preside Annalisa Savino, minacciata dal ministro Valditara’ è stata lanciato dal comitato di genitori e insegnanti 'Priorità alla scuola’. Dopo poco tempo dalla pubblicazione della petizione online, le firme erano già circa 3mila. “In seguito alle dichiarazioni rilasciate oggi dal ministro Giuseppe Valditara - si legge nel testo, - Priorità alla Scuola e tutta la comunità educante che si riconosce nei valori della scuola della Costituzione ringraziano ancora la dottoressa Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, per il messaggio a studenti e famiglie che ha diramato, il 21 febbraio 2023, in seguito a quanto accaduto davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. E le esprimono la loro solidarietà di fronte alle esplicite minacce di provvedimenti disciplinari, scandalosamente lanciate dal ministro durante un'intervista televisiva”.

Il comitato evidenzia poi l’assurdità di un "ministro che, come tutto il governo in carica, non ha speso nemmeno una parola sull'agguato fascista di sabato 18 febbraio, un episodio gravissimo successo davanti a una scuola pubblica, ma che invece ha condannato la lettera della preside Savino”.

"Ecco, di fronte al ministro delle tele-minacce - conclude il testo - noi non intendiamo lasciare sola Savino, e cominciamo scrivendo per lei, come lei non ci ha lasciato soli e ha scritto per noi nei giorni scorsi. E invitiamo tutta la comunità educante che si riconosce nella scuola antifascista e democratica a unirsi a queste parole sottoscrivendole”.