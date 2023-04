Sciopero Trenitalia, i sindacati: “Adesione altissima. Ora piano di assunzioni”

Firenze, 14 aprile 2023 – È terminato lo sciopero nazionale di otto ore, dalle 9 alle 17, del personale di Trenitalia. L'adesione è stata “altissima”, in media dell'80% in tutte le realtà aziendali di Trenitalia (equipaggi treni, addetti sale operative, personale biglietterie e assistenza e uffici), con punte del 100% tra i lavoratori delle officine. Lo riferiscono i sindacati. La protesta ha coinvolto Frecce, Intercity e treni Regionali.

Ci sono stati anche alcuni presìdi di lavoratori: uno a Milano Centrale e un altro nel piazzale antistante la stazione di Bologna.

"Grande adesione, superiore all'80% in Toscana, in tutti i settori coinvolti” rende noto la Filt-Cgil Toscana, secondo cui l'astensione dal lavoro ha provocato “forti ripercussioni sul trasporto ferroviario regionale e cancellazioni di moltissimi treni (anche a lunga percorrenza)”, con disagi per i viaggiatori.

Lo sciopero di oggi era stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. "Ora servono – spiega la Filt Cgil Toscana – un piano di assunzioni dettagliato, contro le carenze di personale, e interventi per migliorare la conciliazione dei tempi di vita coi tempi di lavoro. È poi centrale anche qui in Toscana il tema della manutenzione, si veda la vertenza dell'officina dell'Osmannoro: diciamo no ai processi di esternalizzazioni di attività”.