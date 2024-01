Sciopero 24 gennaio, possibili disagi. Ecco chi si ferma e le fasce garantite

Firenze, 23 gennaio 2024 – Possibili disagi per chi viaggia in vista dello sciopero indetto per domani, 24 gennaio, del trasporto pubblico locale. A proclamarlo sono i sindacati di base: chiedono, tra le altre cose, aumenti salariali, riduzione dell'orario di lavoro, sicurezza per gli autoferrotranvieri, blocco privatizzazioni e gare e salario minimo. Lo sciopero coinvolgerà anche i servizi di Autolinee Toscane e Gest.

Per quanto riguarda Autolinee ci sarà una sovrapposizione di diversi sciopero: il primo è quello di quattro ore, proclamato a livello nazionale da Usb lavoro privato per il rinnovo del contratto nazionale, ma ci sono anche quello di 24 ore proclamato da Cobas lavoro privato in ambito aziendale e, infine, quello aziendale di Slm Fast Confsal, di quattro ore, che interessa la provincia di Pisa.

Autolinee Toscane fa sapere che il servizio è garantito nelle fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29. Gli autobus di Autolinee Toscane potrebbero dunque subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano in tutta la regione nel resto della giornata. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero, che coinvolgerà non solo gli autisti, ma anche operai e impiegati. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore – quello del 2 dicembre scorso – a cui hanno aderito Cobas lavoro privato, Cub trasporti e Usb lavoro privato, ricorda Autolinee, è stata del 22,17%. Per informazioni: www.at-bus.it o numero verde di Autolinee Toscane: 800-142424, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24. Si possono anche seguirei canali social X e Facebook di Autolinee Toscane.

A Firenze tram garantiti nelle fasce orarie 6-9.30 e 17-20. Per quanto riguarda invece la tramvia di Firenze, Gest comunica che nella giornata di mercoledì 24 gennaio il servizio sarà garantito tra le 6 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. Al di fuori di queste fasce potrebbero verificarsi dei disservizi, ritardi o cancellazioni di corse. Per informazioni Gest invita i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i canali social dell'azienda.