Tutti gli eventi provincia per provincia, cosa fare a settembre in Toscana

Firenze, 2 settembre 2024 - Festival, eventi, mostre. Sono tanti gli eventi che si svolgono a settembre in Toscana. E non mancano le storiche feste medievali e quelle del vino, che animeranno alcuni tra i borghi più belli del territorio, dal Chianti alla Maremma. E a Bolgheri torna la spettacolare tavolata lunga un chilometro. Ecco una selezione dei principali appuntamenti in programma questo mese provincia per provincia.